Inutile de changer la voiture de F1 2021 en fonction de mon style de conduite · .

Fernando Alonso ne souhaite pas qu’Alpine change sa voiture pour lui convenir cette année en raison du nouveau règlement technique qui entrera en vigueur la saison prochaine.

Le double champion du monde a été battu par son coéquipier junior Esteban Ocon jusqu’à présent cette année. Alonso, qui est revenu en F1 après une absence de deux ans, a déclaré que l’équipe avait apporté quelques modifications à la voiture pour mieux lui convenir.

«Cette voiture a une approche différente pour la direction assistée, pour la sensation que vous ressentez avec le poids de la direction», a-t-il expliqué. «N’étant pas trop précis sur les changements, je suis habitué à un autre type d’assistance au pouvoir [steering].

«C’est quelque chose qui arrive enfin dans la voiture pour mon côté du garage et, espérons-le, c’est un pas de plus auquel s’habituer.»

Cependant, apporter de nouveaux changements à la voiture serait mieux passé à travailler sur leur nouveau design pour la saison F1 2022, estime Alonso.

«Il y a plus de petites choses auxquelles ils doivent s’habituer. Je pense que la voiture a des caractéristiques différentes dans la façon dont elle se comporte.

«Avec le changement de réglementation pour l’année prochaine, cela n’a aucun sens de changer la philosophie de la voiture. C’est à moi de conduire différemment cette voiture et c’est ce que j’essaierai de faire plus tard dans l’année. Alors je vais aller mieux et j’y serai bientôt, j’espère.

Alonso espère que l’équipe sera compétitive dans le Grand Prix de Monaco ce week-end, où une bonne qualification est vitale, car leur châssis A521 a été rapide sur un seul tour. Mais il pense qu’il y a plus à venir de lui-même que de la voiture.

«Je pense que la voiture sera rapide à Monaco», a-t-il déclaré. «Je me sens bien de la performance là-bas.

«L’une des choses dont j’ai besoin pour m’améliorer, c’est d’extraire le maximum de la voiture en un tour. Et quand vous poussez la voiture, avoir la confiance dans la voiture, de ce qu’elle fait. Je ne suis pas à 100% avec ça pour le moment.

«A Monaco, il est crucial que je tire le maximum de la voiture ce samedi-là. Je reste donc un peu plus prudent à cause de mes propres devoirs [rather] que la voiture. Alors disons que je me sens en confiance dans la voiture, maintenant j’ai besoin de travailler [on] moi aussi pour être à l’aise de ce côté-là. Mais ça dépend de moi alors essayons.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: