Inuyasha obtient des vêtements de Steve Aoki et une caisse à butin en édition spéciale ⋆ .

Fans de la série à succès Inuyasha sont dans un régal ce mois-ci, car la série populaire s’associe à la fois à Loot Crate et à Steve Aoki dans deux collaborations différentes mais très uniques.

Tout d’abord, Loot Crate a annoncé qu’un Inuyasha Special Edition Crate sortira, honorant la populaire série de mangas et son adaptation animée. La caisse en édition spéciale a été conçue pour attiser les flammes de Inuyasha passionnés et a été approuvé par VIZ Media. Il comprend des produits exclusifs sous licence officielle, y compris de nouveaux vêtements et des répliques originales inspirées du monde de Inuyasha. La caisse est maintenant disponible sur le site Web de Loot Crate et coûtera 74,99 $ aux fans s’ils souhaitent en acheter une, l’expédition ayant lieu à l’automne 2021. Il y a aussi une veste spéciale Sesshomaru qui peut être ajoutée, ce qui l’amène à 124,99 $

De plus, la marque de mode de Steve Aoki, Dim Mak Collection, a également annoncé qu’elle s’était associée à VIZ Media pour lancer une licence officielle «Dim Mak x Inuyasha», Qui comprend une collection de vêtements inspirés de l’anime célébrant le talent artistique et la narration épique de Inuyasha. Les vêtements coûteront entre 38 $ et 85 $.

«J’adore l’histoire de la convivialité dans Inuyasha. Je suis tout au sujet de la collaboration que ce soit dans ma musique, ma mode ou tous les jours. J’ai toujours été inspiré par la magie du moment où des gens de points de vue différents s’alignent pour créer quelque chose de nouveau », a déclaré Steve Aoki.

Le Dim Mak x Inuyasha La collaboration sera disponible à partir du vendredi 28 mai à 12h00 PST, exclusivement sur dimmakcollection.com, et sur la plateforme NTWRK.

Découvrez le lookbook complet et les photos de produits des vêtements ci-dessous: