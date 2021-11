Messi ne sait toujours pas ce que c’est que de fêter un but en Ligue 1, et ce dimanche, il a eu une occasion de marquer qui a été annulée par l’entrée d’un supporter sur le terrain de jeu du Stade Vélodrome. C’était lors de la visite du Paris Saint-Germain à Marseille, qui s’est soldée par un match nul et vierge. L’Argentin compte trois buts avec le PSG, mais tous en Ligue des champions.

