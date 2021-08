Invasion de domicile: l’appel de sauvetage de l’Apple Watch ne se déroule pas tout à fait comme prévu

Une femme menottée pensait qu’elle avait un bon moyen d’appeler à l’aide lors d’une invasion de domicile : son Apple Watch. Si la Watch lui a effectivement permis de contacter sa mère pour lui demander d’appeler la police, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu…

NorthJersey (via iMore) rapporte que sa mère, qui était à l’étage, n’était pas sûre que le message était sérieux, alors elle est descendue pour enquêter – et s’est retrouvée face à face avec le tireur.

Les autorités ont inculpé Andrew Canning de vol à main armée, cambriolage et enlèvement, ainsi que de nombreuses autres accusations, l’accusant d’être entré dans la maison de West Milford, où il a menotté la résidente de 20 ans et a ensuite volé sa mère de 45 ans. Dimanche après-midi, selon un communiqué des procureurs […]

Après avoir été détenue pendant plus d’une heure, la victime s’est plainte d’avoir froid assise par terre, selon ses déclarations à la police.

Cela a conduit Canning à la menotter à un lit, laissant une de ses mains libres, indique l’affidavit, et a permis à la fille d’envoyer un SMS à sa mère en utilisant sa montre et lui a dit d’appeler la police.

La mère est descendue pour voir si sa fille allait bien, ne sachant pas si le message était sérieux. Elle a été rencontrée par Canning qui a pointé le pistolet airsoft, qu’elle et sa fille croyaient être une arme à feu mortelle, sur elle et a de nouveau exigé de l’argent, selon les dossiers. […]

En plus des accusations ci-dessus, Canning est également accusé de voies de fait graves, de possession de menottes et d’outils de cambrioleur, de séquestration et d’armes.