Invasion de macroparcs solaires en Espagne: l’inquiétude augmente

13/04/2021 à 09h04 CEST

L’énorme potentiel solaire photovoltaïque de l’Espagne attire des fonds internationaux, qui mettent en place des macroparcs solaires avec des extensions équivalentes à des centaines, voire des milliers de terrains de football chacun. Ils occupent des terres agricoles et d’élevage, causent de graves impacts environnementaux et en profitent à l’étranger. Les petits producteurs d’énergies renouvelables et le secteur agricole et de l’élevage demandent à l’État de renverser cette situation.

Catalogne, Castille et León, Euskadi, Madrid, Andalousie, Estrémadure, Communauté valencienne & mldr; La fièvre photovoltaïque se propage à travers l’Espagne comme une vague imparable. L’Association agraire des jeunes agriculteurs (Asaja) a sonné l’alarme: «La prolifération des macroparcs solaires affecte gravement l’environnement rural».

Et l’Association nationale des producteurs d’énergie photovoltaïque (Anpier) prévient que l’Administration encourage la création de macroparcs financés par de grands fonds internationaux, tout en laissant de côté les parcs de taille moyenne et petite, avec moins d’impact environnemental et plus d’avantages pour les petites et moyennes entreprises. (PME) et pour les économies locales.

L’Espagne possède le plus grand macroparc photovoltaïque d’Europe, avec 495 mégawatts, 200 mégawatts de plus que celui de son adepte immédiat –situé en France–, et il possède les trois plus puissants parcs éoliens en construction du vieux continent, avec 500 mégawatts l’un et 300 mégawatts les deux autres. Ainsi, l’Espagne disposera bientôt de quatre des cinq plus grands parcs solaires d’Europe.

Les chiffres ne laissent aucun doute: en Espagne, 99 grandes installations de production photovoltaïque sont définitivement immatriculées: 41 de 10 à 50 mégawatts, 52 de 50 à 100 mégawatts et 6 macro-installations de plus de 100 mégawatts.

Au total, 5489 mégawatts, auxquels il faudrait ajouter, dans quelques mois, 4 de plus de la première catégorie, 13 de la seconde et deux de plus de 100 mégawatts, qui ont déjà leur immatriculation précédente, ce qui ajouterait encore 1216 mégawatts supplémentaires en le court terme.

Anpier prévient que cette tendance va s’accélérer dans les années à venir, “dans une spirale insensée du point de vue des besoins du pays”. En fait, le Plan National Intégré Énergie et Climat a établi l’objectif d’incorporer 26134 mégawatts de photovoltaïque en Espagne entre 2021 et 2030, mais actuellement il y a déjà une puissance d’accès demandée de 96000 mégawatts, 70641 mégawatts de plus que prévu pour moins de neuf ans.

“Une spéculation démesurée de grands fonds d’investissement profite des faiblesses de nos administrations et du manque d’information citoyenne pour mettre en œuvre des surfaces quasi infinies de panneaux photovoltaïques & rdquor;, dénonce l’Association nationale des producteurs d’énergie photovoltaïque.

Les conséquences, à son avis, seront «graves». pour les citoyens: «Ces aménagements saturent déjà les réseaux et les points d’évacuation que les usagers entretiennent via la facture d’électricité, bloquant ainsi également l’accès aux initiatives photovoltaïques locales, de telle sorte qu’une bonne partie du patrimoine solaire de notre pays sera utilisée par des entités étrangères sans laisser de richesse ou d’emploi dans nos communes & rdquor;, prédit Anpier.

Le paradoxe: l’Espagne fixe le soleil et le sol, mais paie pour cela

De même, comme les macroparcs solaires sont promus par des fonds internationaux, qui constituent un véritable oligopole, un paradoxe se posera: «Nous, Espagnols, paierons l’énergie à des entreprises étrangères qui fourniront notre propre soleil et sur notre propre territoire», ajoute-t-il .

Des mégaprojets photovoltaïques, qui occupent jusqu’à 1500 hectares de surface (plus de 2000 terrains de football), bénéficient de coûts plus favorables grâce aux économies d’échelle, malgré le fait que leur excédent génère des impacts sur le territoire et des déséquilibres dans l’accès et l’efficacité des réseaux de transport et de distribution, car ils les reprennent, préviennent les petits producteurs.

Anpier considère que l’alternative la plus appropriée à cette «invasion»; passe par privilégiez le «petit & rdquor; installations de 1 à 10 mégawatts, qui supposent de 2 à 15 hectares de surface maximale occupée par projet et qui se connectent aux réseaux de moyenne tension existants, qui à leur tour alimentent les centres de transformation, avec lesquels 75 pour cent de la consommation totale d’électricité sont fournis.

De cette façon, les coûts du système électrique seraient minimisés et la facture d’électricité serait réduite. En revanche, le transport depuis les macroparcs doit être réalisé en haute tension, avec les pertes d’énergie qui en résultent dans son transport et sa distribution.

Les macroparcs solaires génèrent également «des taux de création d’emplois inférieurs à ceux des petites installations, et la concentration des revenus», qui, par ailleurs, «loin de rester dans les économies locales, transcende les frontières de l’État pour nourrir de grands fonds d’investissement, désormais pleins de liquidité & rdquor;, dénonce Anpier, qui demande au ministère de se mettre au travail pour limiter la taille et ordonner les emplacements des parcs photovoltaïques.

Les agriculteurs se plaignent également

Asaja a également pris part au débat. Le président d’Asaja en Castille et León, Donancio Dujo, souligne que la première conséquence de cette «invasion des macroparcs solaires»; c’est que c’est «Expulser les agriculteurs et les éleveurs du territoire rural & rdquor;.

Il dénonce «l’énorme impact environnemental»; des macroparcs, qui affecte la qualité de vie des voisins et des candidats au tourisme rural et intérieur, qui recherchent «la tranquillité de la nature, pas la vision de centaines d’hectares de panneaux solaires».

En plus, aux hectares occupés par les plaques, il faut ajouter «le déploiement de réseaux kilométriques, après expropriation forcée de terrains, dont les usines auront besoin pour évacuer l’électricité vers les villes, principaux demandeurs de la ressource». . Des réseaux qui, comme les parcs, supposent “un impact environnemental énorme pour la flore et la faune des zones qu’ils traversent”, prévient Asaja.

L’organisation agraire critique que se soumettre au territoire «à une vente aux enchères brute»; et met en évidence la conviction qu ‘«on ne peut pas offrir un pays à ceux qui en ont le plus offert».

Asaja dénonce que c’est à nouveau l’environnement rural qui a été sacrifié pour fournir des ressources, en l’occurrence de l’électricité, aux grandes villes.

Ecologistas en Acción a également mis en garde contre les projets d’installation de «macrohuertos & rdquor; parcelles dans différentes régions d’Espagne; parmi eux, le sud de Madrid –Parla, Pinto, Valdemoro et Torrejón de Velasco–, qui menacent de générer un «impact environnemental irréparable», et qui pourrait même provoquer «des changements climatiques», avec des changements de vents, de précipitations et les températures, en raison des grandes structures artificielles, de plus de trois mètres de haut, qu’exigent les parcs photovoltaïques.

Page Anpier: https://anpier.org/