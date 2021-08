Invasion par tout autre nom ⋆ 10z viral

La sémantique est importante pour la façon dont nous communiquons et définissons les problèmes. Celui qui contrôle les mots contrôle le récit.

Alors, prenez les mots migrant et envahisseur. Y a-t-il une différence ? Tout dépend de la façon dont ils sont perçus par certains et de l’effet de leurs passages illégaux aux frontières sur les États-Unis

Une définition de l’invasion devrait attirer notre attention : « L’entrée ou l’avènement de quelque chose de gênant ou de nuisible… »

Quelqu’un veut-il faire valoir que le tsunami de l’humanité qui traverse notre frontière sud écrasante de patrouille frontalière n’est pas gênant ou nocif? Deux motels à La Joya, au Texas, hébergent des migrants qui ont été testés positifs pour COVID-19. Catholic Charities of the Rio Grande Valley paie la facture et insiste sur le fait que les migrants sont maintenus en isolement, bien que beaucoup rapportent les avoir vus errer à l’extérieur du motel. De nombreux migrants obtiennent même des billets de bus pour se déployer à travers le pays. Combien d’entre eux sont porteurs du virus ?

Au lieu de sécuriser la frontière, le ministère de la Justice de l’administration Biden a poursuivi le Texas et son gouverneur, Greg Abbott, « cherchant à bloquer un décret exécutif qui restreint le transport de migrants à travers l’État et autorise les soldats de l’État à arrêter les véhicules soupçonnés de le faire ». Mardi, un juge fédéral a temporairement bloqué l’ordonnance d’Abbott. L’administration essaie-t-elle d’encourager plus de migrants à venir ? Et à venir, ils sont par dizaines de milliers. N’y aura-t-il pas de fin ?

Qu’en est-il des droits des citoyens américains et de leurs biens le long de la frontière ? L’éleveur texan Brent Smith, qui est également avocat du comté de Kinney, a déclaré à Fox News qu’il avait subi des milliers de dollars de dommages à sa propriété suite à l’intrusion de migrants. L’administration a de l’argent pour aider les migrants. Qui aidera Smith et les autres propriétaires qui subissent des dommages ?

Le gouverneur Abbott a ordonné à la police d’État d’arrêter les migrants en tant qu’intrus, mais ils n’auront probablement qu’un succès minime en raison du nombre écrasant. Il a également ordonné qu’une clôture à mailles losangées soit érigée le long de certaines des sections les plus poreuses de la frontière, mais l’expérience montre que celles-ci peuvent être facilement traversées.

Le problème ainsi que la solution commencent au sommet avec l’administration Biden. Malgré les affirmations de Biden selon lesquelles des familles entières qui cherchent à traverser illégalement la frontière sont refoulées, la plupart ne le sont pas.

Ce n’est pas un hasard. À l’heure actuelle, cela ne peut être appelé que politique d’administration. L’administration Biden semble vouloir inonder l’Amérique de personnes d’autres pays – d’Amérique centrale, du Mexique et même d’Afrique. Le vice-président Harris n’est-il pas censé être chargé de résoudre le problème ? Où est-elle?

Combien de plus – combien de plus – pouvons-nous prendre ? Tous les présidents prêtent serment de respecter la Constitution et les lois de notre pays. Le président Biden n’applique pas les lois sur l’immigration adoptées par les congrès précédents et signées par les anciens présidents des deux partis. S’il était républicain, surtout si Donald Trump était toujours au pouvoir, les démocrates réclameraient probablement la destitution. Avec Biden, les démocrates font à peine honneur à l’invasion, puis changent de sujet, parlent de points de discussion ou mentent.

Une rose sous un autre nom est toujours une rose. Et une invasion sous un autre nom reste une invasion. Nous ne pouvons pas soutenir un pays avec ce qui équivaut à une frontière ouverte, peu importe son nom.