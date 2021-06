Inventing Anna de Shonda Rhimes: le casting et d’autres choses rapides que nous savons sur la série dramatique Netflix

Inventer Anna Will Star Julia Garner d’Ozark dans le rôle d’Anna Delvey

Au cours de la dernière décennie, Julia Garner s’est imposée comme une jeune actrice distinguée qui ne cesse d’impressionner par ses performances complexes et nuancées.

En particulier avec sa performance à deux reprises aux Emmy Awards en tant que Ruth Langmore sur Ozark de Netflix, Julia Garner s’est avérée être une actrice intrigante et adroite, capable de transmettre autant d’émotions pondérées avec même un coup d’œil fugace. Elle a démontré ses talents avec des rôles remarquables dans Grand-mère, Martha Marcy May Marlene, Les avantages d’être une giroflée, Nous sommes qui nous sommes et la performance exceptionnelle de l’année dernière dans L’assistant. De plus, à la télévision, Garner a présenté sa gamme louable dans Waco, The Americans et Netflix’s Maniac.

Maintenant, Julia Garner impressionnera sûrement en tant qu’extravagante Anna Delvey dans Inventing Anna de Netflix. Alors que Garner est connu pour jouer des personnages discrets, ce dernier rôle nous permet de voir une nouvelle facette audacieuse de la présence polyvalente de Garner à l’écran. Nous devrons attendre pour voir comment l’actrice accomplie incarne cette jeune personnalité intrigante.