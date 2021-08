Inventions faites maison pour les débutants que tout le monde peut faire avec un Raspberry Pi | La technologie

Les ordinateurs PC viennent d’avoir 40 ans. En regardant en perspective, au cours de ces quatre décennies, la plus grande révolution depuis ce premier PC IBM, sont Micro PC Raspberry Pi.

Pour un peu plus de 40 euros, vous pouvez acheter un mini PC de la taille d’une carte de crédit, entièrement fonctionnel, avec lequel vous pouvez créer des millions de projets.

Il en existe de toutes sortes, des plus simples aux autres conçues pour les scientifiques ou les programmeurs avancés. Nous voulons dédier ce rapport à les inventions maison du débutant que n’importe qui peut faire à l’aide d’un Raspberry Pi.

Le Raspberry Pi est un miniPC populaire avec autant de fonctionnalités que votre imagination le permet. Nous vous enseignons ce qu’il faut rechercher lorsqu’il s’agit de prendre en compte un et chaque aspect.

Bien que nous disposions techniquement d’un ordinateur conventionnel pouvant être connecté à un clavier et à un moniteur, la petite taille du Raspberry Pi lui permet d’être placé dans toutes sortes de boîtes, étuis, objets et gadgets, pour créer des gadgets amusants.

Jetons un coup d’œil à quelques-uns des plus simples à mettre en œuvre.

Projets pour les débutants avec Raspberry Pi

Construire un appareil Android TV Contrôler une lumière LED Diffuser vos jeux Steam sur la TV du salon Comment transformer une imprimante sans fil Un serveur de jeu privé Contrôler une caméra de sécurité avec un capteur de mouvement Créer un serveur NAS : votre cloud privé Une console rétro Assembler un cadre numérique Une bibliothèque en ligne

Construire un appareil Android TV

Vouloir transformez n’importe quel écran en Smart TV regarder Netflix et autres, ou utiliser des applications Android ?

La seule chose dont vous avez besoin est un Raspberry Pi 3 ou 4 et téléchargez le système Android TV LineageOS 18.1. Vous l’installez sur une carte micro SD à l’aide de l’application Etcher pour le rendre amorçable (il démarrera lorsque vous allumerez le Rapsberry Pi).

Noter que La version Android TV pour Raspberry Pi est en bêta, donc certaines choses ne fonctionnent pas.

Vous avez une explication plus détaillée de comment installer et configurer Android TV sur Raspberry Pi dans cet article MakeUseOf.

Nouveau Rapsberry Pi 4 Model B avec processeur Broadcom 4 cœurs 1,5 GHz et deux ports micro HDMI. Lisez des vidéos 4K à 60 ips sur deux moniteurs. Avec WiFi double bande, Bluetooth 5.0 et USB Type C. Il est vendu avec 1, 2 ou 4 Go de RAM.

Contrôler une lumière LED

Si tu veux vraiment apprendre programmer un Raspberry Pi, l’un des projets les plus simples et les plus pratiques est programmer une lumière LED.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir l’ensemble du processus, expliqué étape par étape, avec des sous-titres en espagnol si vous demandez à YouTube de les traduire :

C’est parfait car il y a un peu de tout : électronique de base (connectez une lumière LED à une résistance), le Rapsberry Pi à une planche à pain ou Breadboard, et créez un programme Python très simple.

Vous apprendrez toutes les bases en un seul projet.

Diffusez vos jeux Steam sur la télévision du salon

Si vous avez un petit moniteur ou souhaitez jouer sur un grand téléviseur sans avoir à déplacer votre PC, vous pouvez transformer un Raspberry Pi en Steam Link.

C’est un appareil qui envoyer l’image du jeu auquel vous jouez sur n’importe quel écran, via Wi-Fi.

Valve a créé un logiciel officiel pour le Rapsberry Pi, il vous suffit donc de l’installer sur le mini PC.

Dans ce tutoriel que nous avons fait il y a longtemps, nous expliquons comment faire l’installation et la configuration étape par étape.

Faire une imprimante sans fil

Si vous avez une vieille imprimante sans WiFi, le câble attache beaucoup, car il faut le placer près du PC, et cela prend beaucoup de place. De plus, vous ne pouvez pas envoyer de contenu depuis votre mobile.

Avec un Rapsberry Pi, vous pouvez envoyer des documents de votre PC ou téléphone portable à l’imprimante, sans fil. Vous n’avez qu’à installer quelques programmes, Samba et TASSES.

Le plus laborieux est la configuration, car il faut faire ça le Raspberry Pi reconnaît l’imprimante, et lui attribue une adresse IP. Et puis rendez cette adresse IP visible sur le réseau WiFi, afin que le PC ou le mobile puisse la trouver et puisse envoyer du contenu à imprimer.

Ici, vous avez un tutoriel où ils l’expliquent étape par étape.

Nous vous montrons les meilleures imprimantes bon marché que vous pouvez acheter en 2019, une série de modèles qui allient qualité et bon prix. Ce sont des appareils qui, même s’ils semblent appartenir au passé, ont encore leur place dans de nombreux foyers.

Un serveur de jeu privé

Vous pouvez utiliser le Raspberry Pi pour le transformer en un serveur de jeu multijoueur privé.

Il se chargera de gérer les jeux auxquels vous jouez avec vos amis, sans avoir besoin d’utiliser un PC séparé.

La seule condition est que le Rasperry Pi est connecté à Internet par câble Ethernet, car de cette façon, vous pouvez maintenir la connexion stable.

Minecraft, Quake, Doom, Terraria ou Civilization, sont quelques-uns des jeux que vous pouvez contrôler avec le Pi. Dans ce lien, vous pouvez télécharger le logiciel serveur pour chaque jeu.

Contrôler une caméra de sécurité avec un capteur de mouvement

Vous avez une vieille webcam que vous n’utilisez pas ? Vous pouvez également utiliser un caméra pour Raspberry Pi, qui valent à peine 26 euros.

Il vous suffit d’installer certaines applications, comme Emacs et un serveur VNC, afin que la caméra détecte les mouvements et, lorsqu’elle le fait, enregistre ce qu’elle voit.

Ici, vous avez une étape par étape pour le réaliser.

Créer un serveur NAS : votre cloud privé

Un NAS est un serveur local qui peut être utilisé pour enregistrer des fichiers et les distribuer à toute personne qui se connecte. Bref, un cloud privé rien que pour vous.

Vous pouvez créer un NAS avec un Raspberry Pi et un ou deux SSD, et utilisez-le pour écouter de la musique ou regarder vos vidéos depuis n’importe quel PC ou mobile.

Il peut également être utilisé pour stocker vos photos et vidéos, des copies de sauvegarde, etc.

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

Tout ce dont vous avez besoin est un Raspberry Pi, une unité de stockage (les disques durs fonctionnent aussi) et le logiciel pour contrôler le NAS.

Il existe un excellent pas à pas en espagnol sur le site Web Virtual Machines.

Une console rétro

Vous souhaitez faire revivre la première génération de jeux vidéo ? Il vous suffit de vous munir d’une télécommande et de deux boutons, d’un boîtier en plastique, de quelques câbles pour connecter ces commandes au Pi, et vous avez votre propre console rétro que vous pouvez apprécier sur n’importe quel écran.

Installez n’importe quel émulateur, comme RetroPie, et vous aurez accès à toutes sortes de jeux classiques.

Voici le tutoriel pour connecter les boutons.

Assembler un cadre numérique

Si vous avez un écran inutilisé dans votre espace de stockage, d’un ancien moniteur à une tablette (bien mieux), vous pouvez le transformer en un cadre numérique pour vous montrer des photos, des messages, ou ce que vous voulez.

Vous pouvez aussi utiliser l’écran tactile officiel du Raspberry Pi, 7 pouces, qui coûte environ 70 euros.

C’est un processus très simple : vous installez un système d’exploitation, comme Raspbian, et l’une des nombreuses visionneuses de photos qui existent, comme PicFrame.

Vous connectez le Raspberry à l’écran via HDMI… et le tour est joué ! Il suffit de mettre les photos dans la carte micro SD pour que le spectateur les affiche à l’écran.

Ici vous pouvez voir une étape par étape.

Une bibliothèque en ligne

Ce projet transforme un Raspberry Pi Zero en une bibliothèque numérique auquel tout le monde (s’il en a l’autorisation) peut se connecter pour télécharger des livres sur son appareil.

Faut juste installer Apache pour créer un point d’accès, et créer une page Web spéciale à partir de laquelle les livres peuvent être consultés et téléchargés.

Voici le tuto.

Nous avons vu 10 projets débutants à essayer avec le Raspberry Pi. Osez les mettre en pratique ! Et s’ils semblent peu nombreux, nous vous laissons ici plusieurs kits pour transformer votre Raspberry Pi en console ou en ordinateur.