Inverser la course vers le bas de l’intégrité scientifique ⋆ .

Le récent ordre du président Biden aux agences fédérales de procéder à un examen approfondi de la mise à l’écart massive, de la censure et de l’ignorance de la science par l’administration Trump est une étape importante pour renverser la guerre de l’administration Trump contre la santé publique et la protection de l’environnement.

L’annonce de Biden fait suite à un décret de janvier sur l’intégrité scientifique, établissant un processus d’un an pour que les agences fédérales adoptent et s’attaquent à la suppression de la science au sein du gouvernement fédéral en adoptant de nouvelles politiques d’intégrité scientifique. Dans le cadre de son ordre, Biden s’est engagé à «protéger les scientifiques de l’ingérence politique et à veiller à ce qu’ils puissent réfléchir, rechercher et parler librement pour fournir des informations et des idées précieuses au peuple américain».

Les attaques incessantes de Trump contre les scientifiques ont eu des conséquences mortelles, notamment dans la réponse du pays à la pandémie de COVID-19. Récemment, Robert Redfield, l’ancien chef des Centers for Disease Prevention and Control, a déclaré à Sanjay Gupta de CNN que l’administration Trump l’avait fait pression pour qu’il modifie le rapport hebdomadaire hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du pays. Le tsar des tests Brett Giroir, un amiral de la marine, a déclaré que l’administration avait menti sur la disponibilité des tests. L’ancienne coordinatrice de la réponse aux coronavirus, Deborah Birx, a déclaré à Gupta que la plupart des décès de coronavirus aux États-Unis après les 100000 premiers auraient pu être évités.

Au lieu de cela, la nation a dépassé 567 000 morts et est au bord d’une quatrième vague. Les cas quotidiens sont remontés à 74 000 le 15 avril. C’est sept fois le niveau de 10000 par jour recommandé par Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, comme niveau auquel il serait prudent d’envisager d’assouplir les restrictions.

L’institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington prévoyant 679000 décès d’ici août si les gens augmentent leurs activités avec des restrictions assouplies, il est sensé et vital que la première priorité de Biden soit de persuader le pays de suivre la science sur le coronavirus. Dans le même temps, Biden doit faire plus que blâmer l’administration Trump. Il doit élaborer des politiques qui reconnaissent que la suppression de la science a toujours été un problème bipartite.

Une préoccupation majeure est le ministère de l’Agriculture, où Biden a renvoyé Tom Vilsack au même poste qu’il occupait sous l’administration Obama. Les employés publics pour la responsabilité environnementale ont dressé un tableau des interférences généralisées avec la science pendant le premier passage de Vilsack, clairement au nom des fabricants de pesticides et d’autres pollueurs agricoles.

L’incident le plus notoire a été celui où le dénonciateur Jonathan Lundgren a été puni pour ses recherches liant la mortalité des pollinisateurs d’abeilles et de papillons aux pesticides, et d’autres découvertes selon lesquelles les pesticides n’augmentaient pas les rendements du soja. Plus de 120 scientifiques de l’USDA ont déclaré à l’inspecteur général de l’agence que leurs recherches avaient «été modifiées ou supprimées pour des raisons autres que le mérite technique».

Il y a également des questions quant à la robustesse de l’administration Biden sur l’évaluation de la sécurité des produits chimiques et des pesticides, où la capture de l’EPA par l’industrie est la norme depuis des décennies. C’est le résultat de l’influence des lobbyistes de l’industrie et d’une «porte tournante» très active, où les individus se déplacent entre le travail pour l’EPA et l’industrie. Compte tenu de cette influence, il n’est pas surprenant que les chercheurs aient identifié que les États-Unis utilisaient des dizaines à des centaines de millions de livres de pesticides en 2016 qui avaient été interdits ou supprimés dans l’Union européenne, la Chine et le Brésil pour des raisons de santé et préoccupations environnementales.

Cette domination de l’industrie dans les programmes chimiques de l’EPA a conduit à un schisme entre les scientifiques et les gestionnaires de carrière. Dans le dernier sondage réalisé par l’EPA auprès des employés, 43% des personnes interrogées au Bureau de la prévention de la pollution et des toxiques ont répondu négativement à la déclaration suivante: «Je peux divulguer une violation présumée de toute loi, règle ou règlement sans crainte de représailles.»

Le président Biden a eu raison d’exiger des agences fédérales qu’elles élaborent de nouvelles politiques d’intégrité scientifique. Ces politiques, développées pour la première fois sous l’administration Obama, étaient censées protéger le travail scientifique au sein des agences fédérales en interdisant la manipulation politique de la science, en assurant la transparence du processus décisionnel et en protégeant les lanceurs d’alerte scientifiques. Cependant, ils se sont révélés si faibles que l’administration Trump n’avait pas besoin de les faire reculer, car ils remplissaient le programme anti-scientifique de Trump.

Pour réussir cette fois-ci, l’administration Biden devra s’assurer que ces nouvelles politiques comportent un certain nombre de dispositions clés, notamment:

Interdire explicitement la suppression et l’altération à motivation politique des travaux scientifiques; Employer des procédures et un suivi clairs pour les enquêtes d’inconduite. Offrir une protection solide aux scientifiques qui déposent des plaintes pour inconduite ou participent à des enquêtes. Pénaliser les managers qui punissent illégalement les lanceurs d’alerte. S’assurer que les superviseurs n’évaluent pas les plaintes d’intégrité scientifique de leurs subordonnés. Permettre aux scientifiques de publier et de donner des conférences dans leur domaine sans approbation préalable, à quelques exceptions près.

L’administration devra également exhorter le Congrès à adopter une loi autorisant la discipline des nominations politiques. Même si les nominations politiques sont une source majeure d’inconduite scientifique, il n’y a pas de processus pour les discipliner via une «action du personnel», comme une réprimande ou une suspension pour violation de l’intégrité scientifique.

La promesse du président Biden de soutenir l’intégrité scientifique au sein du gouvernement fédéral est un changement bienvenu de la part de l’administration Trump. Trump a donné à Biden à la fois une barre basse pour l’amélioration et une tâche élevée de tracer la ligne la plus brillante jamais connue entre la science et l’influence industrielle et politique. Du COVID-19 au changement climatique, des produits chimiques toxiques aux espèces en voie de disparition, la santé de cette nation et de notre écosystème dépend de la capacité des scientifiques à «penser, rechercher et parler librement» dans les administrations démocratiques et républicaines.

