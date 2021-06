Prix ​​Bitcoin (BTC)

Inversion de tendance ? Première « performance Bitcoin & Ether sur 10 jours » pour révéler ce qui nous attend

Après les déboires du week-end, cette semaine voit encore du vert.

Alors que la capitalisation boursière totale est passée à 1,7 billion de dollars, elle se situe toujours entre 1,5 et 2 billions de dollars.

Le prix du Bitcoin se négocie également latéralement, entre 32 000 $ et 42 000 $. Au moment de la rédaction, BTC/USD est d’environ 36 000 $.

Une fois que cette tendance aura changé, Bitcoin augmentera, passant de 38 000 $ à 40 000 $, a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger. Et étant donné que les altcoins sont des « bitcoins à bêta élevé »… Lorsque la tendance Bitcoin s’inverse, « les alts déchirent généralement les visages. C’est aussi simple que cela”, a-t-il ajouté.

Quant à savoir ce qui va conduire à ce changement, nous avons besoin d’afflux de fonds après des semaines de sorties et d’une Chine accommodante. Déjà, le marché est survendu après le recul de 50 %, et nous constatons également des soldes record de pièces stables, ce qui favorise davantage une dynamique positive.

Selon Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d’investissements numériques Arca, «les flux de fonds arrivent le 1er du mois, et toutes les indications des bureaux et fonds OTC suggèrent un autre mois record d’entrées.»

Une mesure de cet intérêt institutionnel pour les actifs numériques peut être vue dans les premiers retours sur 10 jours de chaque mois.

En 2019, Tom Lee de Fundstrat a parlé de cette «règle des 10 meilleurs jours» en référence à Bitcoin, notant que la principale crypto-monnaie a enregistré toutes les performances de son année en environ 10 jours depuis 2013 et le reste des jours, le l’actif cryptographique a baissé de 25% par an.

En tant que tel, la dernière amélioration des prix “aurait très facilement pu être déclenchée par de l’argent neuf mis à contribution via des canaux de gré à gré, en tête de leurs entrées (acheter aujourd’hui, régler demain)”, a déclaré Dorman.

De plus, les banques centrales du monde entier n’ont pas fini d’imprimer de l’argent ou de dévaluer leur monnaie pour prendre le dessus.

Toutes nos félicitations; nous avons atteint 100 000 milliards de dollars cette semaine. C’est le coût de la cohésion de la civilisation occidentale pic.twitter.com/FBC4RcDPRi – zerohedge (@zerohedge) 30 mai 2021

“Si de l’argent frais entre dans le système, il est très possible que cet argent aille dans les prix des actifs, qui resteront élevés dans un avenir prévisible”, a noté l’analyste Mati Greenspan.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.