Invesco a proposé une fusion avec un grand groupe indien en février 2021 : ZEEL

Le Groupe Stratégique aurait détenu une participation majoritaire dans l’entité fusionnée

Au milieu de la bataille en cours entre ZEEL et Invesco, Zee Entertainment Enterprises Limited a déclaré mardi qu’Aroon Balani et Bhavtosh Vajpayee, représentants d’Invesco Developing Markets Fund, avaient proposé une fusion de Zee avec certaines entités détenues par un « grand groupe indien » en février. Conformément à l’accord présenté à Punit Goenka, à l’issue de la fusion susmentionnée, le groupe stratégique aurait détenu une participation majoritaire dans l’entité fusionnée (l’entité fusionnée) et Punit Goenka aurait été nommé directeur général et PDG de l’entité fusionnée. . Goenka a exprimé ses inquiétudes concernant l’accord, déclarant que l’accord était surévalué et qu’il entraînerait une perte pour les parties prenantes de l’entreprise.

« L’équipe de direction de la société a informé le conseil d’administration qu’à son avis, la valorisation attribuée aux entités appartenant au groupe stratégique aurait pu être gonflée d’au moins Rs 10 000 crores. Cela signifierait que si l’accord proposé avait été approuvé, les actionnaires de la société auraient subi une perte d’au moins 10 000 crores de roupies », a déclaré Zee dans le dossier de l’ESB.

En représailles aux appréhensions de Punit Goenka vis-à-vis de l’opération, en particulier concernant les écarts de valorisation dans les entités fusionnantes du groupe stratégique, Goenka a déclaré qu’il avait été informé par Invesco que l’opération serait conclue avec ou sans lui. « Lorsque M. Punit Goenka a exprimé des préoccupations en matière de gouvernance concernant l’opération (en particulier concernant les écarts de valorisation dans les entités fusionnantes du groupe stratégique) », il a été informé par Invesco que l’opération serait conclue avec ou sans lui, même si Invesco croyait qu’il était le mieux placé pour diriger l’entité fusionnée et que son absence éroderait la valeur actionnariale. Invesco a rappelé à maintes reprises à M. Goenka que s’il refusait de faire progresser l’accord, lui et sa famille seraient perdants », indique le dossier.

En outre, Punit Goenka a également déclaré que le groupe promoteur de la Société se voyait offrir une participation de 3,99 % dans l’entité fusionnée sans dilution dans la participation existante du groupe promoteur de la Société. Goenka s’est en outre vu offrir des options d’achat d’actions pour les employés (ESOP) (sans conditions d’acquisition), représentant environ 4 % de l’actionnariat de la société fusionnée.

Entité. En conséquence, le groupe promoteur existant de la Société avec Goenka aurait détenu jusqu’à 7 à 8 % dans l’entité fusionnée. Fort de ces faits, Goenka a également répondu aux questions posées par Invesco dans sa lettre ouverte. « La position d’Invesco dans sa lettre ouverte selon laquelle ils « s’opposeront fermement à toute structure d’accord stratégique qui récompense injustement des actionnaires sélectionnés, tels que la famille du promoteur, au détriment des actionnaires ordinaires », va à l’encontre de l’accord même qu’Invesco se proposait il y a quelques mois. depuis. En conséquence, les marchés des titres publics ont été mal informés par Invesco », a-t-il déclaré.

Auparavant, dans une lettre ouverte aux actionnaires de Zee, Invesco avait exprimé sa préoccupation concernant certaines des conditions du projet d’achat de Zee par Sony India, qui, selon elle, favorise les promoteurs par rapport aux actionnaires ordinaires.

