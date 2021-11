Invesco annonce le lancement d’une note cotée basée sur Bitcoin pour le marché européen

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La nouvelle intervient après qu’Invesco a retiré sa demande à la SEC pour un ETF basé sur des contrats à terme Bitcoin, en déclin pour ce produit avec lequel il cherche à offrir une plus grande exposition aux clients à la monnaie numérique.

***

Invesco, la société américaine de gestion d’actifs d’investissement, a annoncé le lancement d’une note cotée (ETN) sur la bourse basée sur Bitcoin, mais cette fois destinée au marché européen.

Ivesco lance des ETN basés sur Bitcoin sur la bourse européenne

Cela a été révélé par l’opérateur boursier allemand, Deutsche Boerse, qui a indiqué dans un communiqué publié sur son site officiel que le nouveau produit, ETN Bitcoin, sera disponible pour des opérations commerciales via sa bourse numérique Xetra, qui se trouve sous le symbole BTIC.

Ce nouveau produit est déjà dûment admis par la Bourse de Francfort et, contrairement aux ETF basés sur des contrats à terme BTC opérant déjà aux États-Unis, l’ENT serait basé sur du Bitcoin physique. À cet égard, Deutsche Boerse a déclaré :

« Grâce à la compensation centralisée, les investisseurs bénéficient d’une réduction significative des risques dans le règlement des transactions.

Sur cet ETN Bitcoin, la garde des actifs sera garantie par Zodia, une société conçue pour protéger les crypto-monnaies détenues par Standard Chartered. Pour sa part, la société de gestion de BTIC sera Northern Trust, l’entité co-investisseur de la société chargée de la garde des fonds.

En ce qui concerne le parrainage des indices et l’exécution du nouvel ETN, ces processus seront en charge de CoinShares, partenaire d’Invesco.

Intérêt institutionnel pour Bitcoin

Le lancement de ce nouveau produit sur le marché boursier européen intervient juste après qu’Invesco a retiré sa demande de création d’un ETF basé sur des contrats à terme Bitcoin pour opérer aux États-Unis. Selon les analystes, l’idée était de lancer quelque chose qui offrirait aux investisseurs beaucoup plus d’opportunités et une plus grande exposition à la monnaie numérique.

À cet égard, le directeur du domaine des ETF et des stratégies indexées d’Invesco, Gary Buxton, a déclaré :

« Le Bitcoin physique est un marché plus observable. L’une de nos préoccupations était la profondeur de la liquidité synthétique, ainsi que son impact sur les valorisations au fil du temps, et c’est quelque chose avec lequel nous n’étions pas tout à fait à l’aise… Invesco travaille sur ce produit depuis le milieu de 2018 ».

Bien que ce nouvel ETN soit directement pris en charge par le groupe Invesco, la vérité est que Xetra propose déjà 26 autres produits de ce type basés sur diverses crypto-monnaies, dont Bitcoin en plus d’Ethereum, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin et bien d’autres.

Il est à noter que contrairement à un ETF où l’investissement est réalisé dans un fonds, les ETN fonctionnent davantage comme des obligations liées à un titre de créance émis par l’entité responsable.

Lecture recommandée

Source : Deutsche Boerse, Cointelegraph

Image de Unsplash