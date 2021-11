Invesco lance des ETP Bitcoin à support physique, WisdomTree répertorie 3 ETP de crypto-panier en Europe

Fonds négocié en bourse ETF

Invesco lance des ETP Bitcoin à support physique, WisdomTree répertorie trois ETP de crypto-panier en Europe

AnTy29 novembre 2021

Après avoir abandonné son projet de lancer un ETF à terme Bitcoin aux États-Unis tout en poursuivant un ETF adossé physiquement, Invesco a lancé un produit négocié en bourse (ETP) bitcoin adossé physiquement en Europe.

L’Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC), qui suit l’indice CoinShares Bitcoin Hourly Reference Rate, est coté à la Deutsche Boerse. L’ETP a une cotisation annuelle fixe de 0,99%.

Invesco a choisi le gestionnaire d’actifs numériques basé au Royaume-Uni, Zodia Custody, pour la garde de Bitcoin. Le dépositaire est enregistré auprès de la FCA en tant qu’entreprise d’actifs cryptographiques en vertu de la réglementation britannique sur la prévention du blanchiment d’argent. Zodia a été incubée par SC Ventures, la branche innovation de Standard Chartered, avec Northern Trust comme co-investisseur, qui agira également en tant qu’administrateur de BTIC.

« Nous travaillons sur le produit depuis le milieu de 2018 », a déclaré à ETF Stream Gary Buxton, responsable des ETF EMEA et des stratégies indexées chez Invesco.

«Au cours des deux ou trois dernières années, nous avons essayé de structurer un produit qui ressemblait, d’un point de vue institutionnel, aussi proche que possible d’un ETF traditionnel comme notre structure aurifère, et qui a été le moteur du calendrier de BTIC. «

Le gestionnaire d’actifs WisdomTree a également lancé un trio d’ETP de paniers cryptés en Europe, qui sont cotés à la bourse suisse SIX et à Börse Xetra, basée à Francfort.

Ces ETP suivent des indices propriétaires développés par WisdomTree. L’un des indices est le WisdomTree Crypto Market (BLOC) – qui offre une exposition aux actifs cryptographiques les plus établis tels que BTC, ETH, BCH et LTC, mais limite l’allocation combinée de Bitcoin et Ether à 75% pour éviter la surexposition aux deux premiers cryptos.

Pendant ce temps, WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA) se concentre uniquement sur Bitcoin et Ether.

WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) est un autre indice qui se concentre sur les altcoins comme Solana, Cardano, Polkadot, BCH et Litecoin.

BTC 5,14% Bitcoin / USD BTCUSD 57 134,61 $

2 936,72,14 % Volume 31,83 b Changement 2 936,72 $ Ouvert 57 134,61 $ Circulation 18,89 m Capitalisation boursière 1,08 t 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin adossés physiquement, WisdomTree répertorie trois ETP de crypto-panier en Europe 27 min Préparez-vous pour un marché baissier ou une recherche de risque dans l’année- Finir? Bitcoin et Ether se remettent de la « peur » du week-end sur le marché de la cryptographie et la corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 atteint le plus haut niveau de 2021 ETH 6,16 % Ethereum / USD ETHUSD 4 330,31 $

266,756,16 % Volume 19,01 b Changer 266,75 $ Ouvert 4 330,31 $ En circulation 118,54 m Capitalisation boursière 513,3 b 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin physiquement soutenus, WisdomTree répertorie trois ETP Crypto-Basket en Europe 27 min Préparez-vous à un marché baissier ou à la recherche de risque dans l’année- Finir? Bitcoin et Ether se remettent de la vente du week-end « Peur » de 5 jours sur le marché de la cryptographie et la corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 atteint le plus haut niveau de 2021 SOL 9,69% Solana / USD SOLUSD 207,40 $

20,109,69 % Volume 2.3 b Changement 20,10 $ Ouvert 207,40 $ Circulation 304,05 m Capitalisation boursière 63,06 b 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin soutenus physiquement, WisdomTree répertorie trois ETP de crypto-panier en Europe Apportez les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars 1 w Allouez aux crypto-monnaies pour « Battre l’inflation » et pour « l’hypercroissance » dans le portefeuille, selon le stratège ADA 4,69% Cardano / USD ADA 1,57 $

0,074,69 % Volume 2,2 b Variation 0,07 $ Ouvert 1,57 $ Circulation 33,31 b Capitalisation boursière 52,38 b 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin adossés physiquement, WisdomTree répertorie trois ETP Crypto-Basket en Europe Portez les entrées de crypto YTD à 9,2 milliards de dollars 1 semaine d’entrées consécutives sur 13 Envoyez Bitcoin AUM à un record de 56 milliards de dollars et le passé d’Ether à 21 milliards de dollars pour la première fois DOT 6,28 % Polkadot / USD DOTUSD 35,90 $

2,256,28 % Volume 1,34 b Changer 2,25 $ Ouvert 35,90 $ Circulation 987,58 m Capitalisation boursière 35,45 b 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin physiquement soutenus, WisdomTree répertorie trois ETP Crypto-Basket en Europe 1 w Hub DeFi Le réseau Acala s’assure la première place dans la vente aux enchères Parachain de Polkadot 1 w « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask ont ​​augmenté de 38 fois l’année dernière BCH 3,34 % Bitcoin Cash / USD BCH 570,78 $ US

19,063,34% Volume 1,23 b Changement 19,06 $ Ouvert 570,78 $ Circulation 18,91 m Capitalisation boursière 10,8 b 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin physiquement soutenus, WisdomTree répertorie trois ETP de crypto-panier en Europe 2 w « Nous n’allons pas en parler » SHIB L’inscription, selon le directeur de l’exploitation, alors que la liste d’attente du portefeuille de crypto-monnaies de Robinhood passe à 1,6 million.

10,705,35 % Volume 1,74 b Changer 10,70 $ Ouvrir 199,96 $ Circuler 69,08 m Capitalisation boursière 13,81 b 9 min Invesco lance des ETP Bitcoin physiquement soutenus, WisdomTree répertorie trois ETP Crypto-Basket en Europe 2 w Un marché de 100 000 milliards de dollars montrant un intérêt croissant pour l’or numérique (Bitcoin ) et Web 3.0 (Ethereum) 2 avec la liste SHIB « Nous n’allons pas en parler », déclare le COO alors que la liste d’attente du portefeuille crypto de Robinhood passe à 1,6 million

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.