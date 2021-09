Invesco Mutual Fund dépose un dossier auprès de la SEC indienne pour investir dans Blockchain Fund

in

Le 8 septembre, le géant de la gestion de fonds Invesco Mutual Fund a soumis des documents à la Securities and Exchange Commission of India pour investir dans Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Exchange Traded Fund (ETF).

Le fonds est principalement destiné à investir dans des sociétés cotées en blockchain sur les marchés développés et émergents. Selon le rapport “Economic Times”, le taux de rendement annuel de l’ETF Invesco Elwood Global Blockchain a atteint 82 % l’année dernière.

Bien que la technologie blockchain soit étroitement liée aux crypto-monnaies, il existe encore des différences. Les chaînes de blocs intègrent plusieurs fonctionnalités importantes telles que l’immuabilité, le cryptage et le stockage distribué, qui, combinées, rendent possibles des transactions sécurisées d’égal à égal et, à leur tour, ont créé les moyens de mettre fin à la dépendance humaine vis-à-vis du crédit et, par conséquent, des intermédiaires de crédit.

Par conséquent, la technologie blockchain est principalement utilisée dans le matériel d’extraction de crypto-monnaie, les opérations techniques, les services financiers et les systèmes de paiement.

Selon le dossier officiel d’Invesco, Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF est un fonds qui suit la performance du rendement total net de l’indice boursier mondial (“indice de référence”).

Ce type d’indice de référence est calculé et distribué par la technologie fournie par le fournisseur d’indices allemand Solactive AG à l’aéroport et Elwood Asset Management, une société d’investissement pour les actifs numériques.

Les frais de gestion du fonds Invesco Elwood Global Blockchain Exchange Traded Fund s’élèvent à 0,65%.

