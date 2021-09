Invesco réitère sa demande à ZEEL EGM d’expulser certains administrateurs

La lettre était datée du 23 septembre, un jour après l’annonce du projet de fusion avec SPNI.

Invesco Developing Markets Fund, un investisseur de portefeuille étranger dans Zee Entertainment Enterprises (ZEEL), a réitéré que la société de médias devrait tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour évincer certains administrateurs.

Cette décision est intervenue après que le conseil d’administration de ZEEL a approuvé une fusion de la société avec son rival Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale de la société japonaise Sony Corp, pour créer la plus grande entreprise de médias et de divertissement du pays. Pour que la fusion soit réalisée, Zee aura besoin de l’approbation de 75 % de ses actionnaires.

« Les décisions d’importance stratégique matérielle doivent suivre et ne pas précéder les actions vers l’établissement d’une structure de gouvernance appropriée et indépendante telle que déterminée par les actionnaires de l’entreprise. Dans ce contexte, et dans le contexte de notre réquisition EGM, votre divulgation du 22 septembre est symptomatique de la manière erratique dont les décisions importantes et sérieuses ont été traitées dans l’entreprise », a déclaré Invesco dans une lettre au conseil d’administration de ZEEL.

La lettre était datée du 23 septembre, un jour après l’annonce du projet de fusion avec SPNI. “Nous notons que la divulgation fait référence à la future composition du conseil d’administration de la société à un moment où la composition actuelle du conseil d’administration est soumise à un vote des actionnaires à la suite de notre réquisition AGE”, a-t-il déclaré.

Invesco (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) – qui détient une participation de 17,88 % dans ZEEL avec sa filiale OFI Global China Fund – est un investisseur dans ZEEL depuis plus de 10 ans. Contacté, un porte-parole de ZEEL a déclaré : « Le conseil d’administration est saisi de la question. La société prendra les mesures nécessaires conformément à la loi applicable. Cependant, le fonds n’a pas rejeté le projet de fusion avec SPNI.

Invesco a déclaré qu’il continuait de croire que “l’entreprise a de la valeur, que ce soit en elle-même ou dans le cadre d’un alignement stratégique avec des partenaires tels que Sony”.

Le fonds a déclaré avoir demandé une AGE en tant qu’actionnaire ordinaire et pour protéger la valeur actionnariale. Il était du devoir du conseil d’administration en vertu du droit des sociétés de convoquer la réunion, au cours de laquelle les actionnaires décideront de la composition du conseil d’administration de la société de manière « libre et démocratique ».

À cette fin, Invesco avait proposé la révocation des administrateurs non indépendants et recommandé six administrateurs indépendants supplémentaires au conseil. “Ces six administrateurs indépendants supplémentaires viennent d’horizons divers et devraient apporter un professionnalisme, des conseils et des normes de gouvernance supplémentaires aux opérations de la société”, a déclaré le fonds.

Auparavant, Invesco avait demandé la destitution du PDG et directeur général Punit Goenka et des administrateurs non exécutifs Ashok Kurien et Manish Chokhani, invoquant des problèmes de gouvernance d’entreprise.

« Un conseil nouvellement constitué et soutenu par la force de l’indépendance sera le mieux adapté pour évaluer et superviser le potentiel de transactions stratégiques, comme celle annoncée le 22 septembre 2021, sur une base non contraignante, ainsi que pour prendre des décisions sur la direction future de l’entreprise », a-t-il déclaré.

“Nous espérons que le conseil actuel respectera ses obligations fiduciaires et ne violera pas ses obligations statutaires de convoquer l’AGE…”, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.