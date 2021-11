Invesco rejette les ETF Bitcoin sur une exposition exclusive aux contrats à terme | Invezz

Invesco, le fonds américain qui gère des actifs d’une valeur de 1 600 milliards de dollars, a finalement décidé de ne pas postuler pour un fonds négocié en bourse (ETF) de contrats à terme Bitcoin (BTC/USD). Selon Anna Paglia, responsable mondiale des ETF et des stratégies indexées d’Invesco, la principale raison pour laquelle ils ont quitté la présentation est que la SEC n’a approuvé que les ETF Bitcoin avec une exposition exclusive aux contrats à terme Bitcoin.

Invesco avait en tête une combinaison de fonds privés, de Bitcoin physique et d’échanges à terme, a déclaré Paglia au Financial Times. Il a déclaré que ce solde servirait de couverture aux investisseurs en cas de crise de liquidité, ajoutant :

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Nous pensons que les contrats à terme CME seraient un élément de portefeuille très efficace. Nous n’avons jamais pensé qu’ils seraient efficaces alors qu’ils seraient à 100% du produit. Il était plus facile de dire « oui » et de voir comment cela se passait que « non » et d’expliquer la décision. Nous avons dû prendre cette décision difficile et prendre la décision. Je referais la même chose.