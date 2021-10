Invesco retire sa demande de FNB à terme Bitcoin

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé qu’elle approuverait les ETF à terme Bitcoin. Invesco faisait partie des entreprises qui ont soumis des demandes pour commencer à offrir ce produit, mais abandonne maintenant la course.

Ne plus courir après un ETF à terme Bitcoin

Invesco Ltd abandonne la course pour offrir un fonds négocié en bourse Bitcoin basé sur des contrats à terme. L’annonce de la société est une surprise, car il ne reste que quelques heures avant que le premier ETF à terme BTC ne commence à être négocié sur une bourse américaine.

Une déclaration du porte-parole de la société à Bloomberg a déclaré que,

Nous avons décidé de ne pas poursuivre le lancement d’un ETF à terme Bitcoin dans l’immédiat ; cependant, nous continuerons à travailler en partenariat avec Galaxy Digital pour offrir aux investisseurs une gamme complète de produits avec une exposition à cette classe d’actifs transformatrice, y compris la recherche d’un ETF d’actifs numériques adossés physiquement.

Invesco n’a pas encore déposé d’avis formel auprès de la SEC retirant sa demande de FNB à terme. Cependant, il a déposé une présentation lundi indiquant qu’il reportait la date de son ETF de stratégie Bitcoin à la fin de ce mois. Cette présentation pourrait montrer qu’il manque à l’entreprise certaines des autorisations nécessaires pour lancer un ETF.

La SEC approuve les ETF à terme

Invesco a abandonné sa recherche d’un ETF quelques heures avant que l’ETF ProShares Bitcoin Strategy ne commence à être négocié aux États-Unis. D’autres sociétés devraient également obtenir l’approbation de ces produits dans le mois, notamment VanEck et Valkyrie.

Il y a une forte probabilité que ces fonds dont les échéances approchent soient approuvés, car le chef de la SEC, Gary Gensler, a été plus ouvert aux ETF crypto adossés à des contrats à terme. Les FNB à terme ont des stratégies de protection des investisseurs plus claires décrites dans la loi, ce qui permet aux régulateurs de surveiller plus facilement ces produits.

La nouvelle de l’approbation d’un ETF par la SEC a créé une dynamique haussière sur le marché des crypto-monnaies. Bitcoin (BTC / USD) n’est qu’à 2 000 $ en dessous de son sommet historique de plus de 64 000 $, après avoir augmenté de plus de 30% ce mois-ci seulement. Les analystes ont également émis l’hypothèse que l’approbation d’un ETF augmenterait l’acceptation et l’adoption de la principale crypto-monnaie.

La publication Invesco retire sa demande de FNB à terme Bitcoin est apparue en premier sur Invezz.