Investir à des sommets historiques ne s’est jamais avéré plus risqué que les autres périodes

Les investisseurs devraient vérifier régulièrement si les gains des marchés boursiers signifient qu’ils prennent désormais un risque de portefeuille excessif.

L’investissement est un voyage à long terme et à l’intérieur de celui-ci, il y a plusieurs arrêts au stand où l’on peut faire une pause et examiner de près le portefeuille. Il pourrait y avoir eu de nouveaux développements dans le passé récent qui pourraient façonner l’avenir sous un tout nouveau jour. Actuellement, les marchés boursiers atteignent des sommets historiques et la valorisation de certaines actions les rend également chères. Le potentiel de hausse des marchés actions existe toujours, mais les investisseurs doivent faire preuve d’un peu plus de prudence. Ainsi, au point médian de 2021, de nombreux investisseurs recherchent des réponses pour maintenir les rendements de leur portefeuille sur la même voie à la lumière des développements récents, en particulier sur le front de l’inflation, des rendements et de la force du dollar.

Le Chief Investment Office d’UBS aborde quelques questions qui préoccupent les investisseurs à la mi-2021. Parmi les nombreuses préoccupations des investisseurs, deux principales sont :

Où puis-je encore trouver une croissance de portefeuille à court terme ?Comment puis-je me protéger contre les risques de baisse ?

UBS CIO dans ses mises à jour déclare : « Les marchés boursiers mondiaux sont désormais 24 % au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, ce qui amène certains investisseurs à se demander si la hausse pourrait être limitée à partir d’ici. Cependant, nous pensons que les indices boursiers peuvent augmenter, grâce à une combinaison de croissance robuste des bénéfices, de valorisations toujours attrayantes par rapport aux obligations et de banques centrales accommodantes. »

Lire aussi : IPO de Robinhood : la société propose d’inscrire « HOOD » sur le marché boursier du Nasdaq – Vérifiez les détails

L’un des principaux facteurs qui font que les actions se redressent est la croissance des bénéfices. Quelques réflexions d’UBS CIO sur les bénéfices des entreprises – Le rallye est soutenu par une très forte croissance des bénéfices, qui a continué à dépasser les attentes au cours du premier semestre de cette année. Nous prévoyons maintenant que les bénéfices du S&P 500 seront supérieurs de 30 % aux niveaux d’avant la pandémie en 2022. Nous pensons également qu’il y a plus de potentiel à venir dans les actions qui sont plus fortement exposées à la réouverture économique.

Doit-on enregistrer des bénéfices : Mais la question à un million de dollars reste de savoir s’il faut verrouiller les bénéfices ou attendre avant d’engager plus d’argent dans des actions ? UBS CIO a déclaré : « Alors que les marchés boursiers ont atteint des sommets records, certains investisseurs commencent à se concentrer davantage sur les risques potentiels à la baisse, notamment les mutations du coronavirus, l’inflation et la géopolitique. Ils se demandent s’il est temps de s’assurer des bénéfices ou d’attendre avant d’engager plus de capital.

Dans l’ensemble, nous ne pensons pas que les risques de baisse auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui soient supérieurs à la moyenne. Dans notre scénario de base, nous ne nous attendons pas à ce qu’ils renversent le rallye, et les investisseurs à long terme ne devraient généralement pas essayer de synchroniser le marché, à notre avis. Attendre que les risques s’atténuent peut être un processus indéfini et coûteux, et investir à des niveaux record ne s’est pas avéré historiquement plus risqué que d’investir pendant d’autres périodes.

Dans le même temps, les investisseurs devraient vérifier régulièrement si les gains des marchés boursiers signifient qu’ils prennent désormais un risque de portefeuille excessif. Si tel est le cas, ils devraient envisager des moyens de réduire une partie de ce risque, tout en gardant les plans à long terme sur la bonne voie. Cela peut être fait en bloquant les gains sur les actions qui ont surperformé et ont maintenant une hausse limitée, ou en recherchant une plus grande protection contre les baisses via des fonds spéculatifs, des options et des structures. La diversification dans des actions défensives sélectionnées est une autre option à considérer. »

Vous cherchez à investir dans des actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.