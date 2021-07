Investir avec un état d’esprit Bitcoin ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Louis Liu, PDG de Mimesis Capital, a discuté de l’investissement avec la conviction que les fonds libellés en fiat cesseront d’exister.

Pour la plupart des investisseurs, le bitcoin n’est encore qu’une couverture. Il s’agit d’une petite allocation avec un potentiel de hausse énorme. La majorité des investisseurs particuliers et institutionnels n’ont pas encore pleinement accepté ce que l’hyperbitcoinisation va faire au monde de la finance.

Dans cet épisode du “Bitcoin Magazine Podcast”, l’animateur Christian Keroles s’est entretenu avec Louis Liu, PDG et fondateur de Mimesis Capital, un investisseur institutionnel qui investit avec un état d’esprit Bitcoin. Liu, un jeune investisseur énergique et brillant, a traversé l’histoire de l’investissement avec une raison claire et claire pour laquelle Mimesis, et éventuellement tout autre fonds sérieux, devra adopter et surpasser une norme Bitcoin. Selon Liu, les fonds libellés en fiat n’existeront pas à l’avenir et il pense que tous les investisseurs sérieux devront surperformer le bitcoin afin de prouver leur valeur.

La rareté est le moteur de tous les aspects de la mentalité d’investissement de Liu. Liu et Mimesis Capital investissent massivement dans le bitcoin directement depuis le début de la pandémie. Suite à la forte hausse des prix, Liu avait également alloué du capital à des entreprises uniquement axées sur le bitcoin, comme Unchained Capital, Swan Bitcoin et de nombreuses autres entreprises uniquement Bitcoin et centrées sur Bitcoin. Liu croit qu’il faut investir avec une mentalité à long terme et investir dans des organisations qui rendent Bitcoin plus fort. Il ne considère pas l’attribution de bitcoin à ces startups comme une perte d’investissement direct dans le bitcoin, mais plutôt comme un investissement supplémentaire dans l’écosystème du bitcoin.

Liu et Mimesis ont acheté la sculpture à chiffrement fractile de la vente aux enchères d’art Bitcoin 2021 – un autre investissement dans la rareté.

