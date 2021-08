Investir comme les ultra-riches | Place des investisseurs

Un aperçu d’une classe d’actifs autrefois réservée à l’élite fortunée… le potentiel de rendement extraordinaire… la mise en œuvre dans votre portefeuille

Plus tôt ce printemps, le monde de l’investissement a perdu une légende lors du décès de David Swensen.

Pendant 36 ans, Swensen a été directeur des investissements pour la dotation de Yale. Il est crédité d’avoir révolutionné l’approche du marché des dotations en faisant de gros paris sur la classe d’actifs que nous présentons dans le Digest d’aujourd’hui…

Capital-investissement/capital-risque.

Maintenant, vue d’ensemble, comment Swensen a-t-il fait ?

Il a généré un rendement annuel moyen de 12,4 %… pendant plus de trois décennies.

Compte tenu de la somme d’argent qu’il gérait, il s’agit d’une performance de « panthéon », et cela a fait exploser la dotation de Yale d’environ 2 milliards de dollars en 1985 à environ 31 milliards de dollars aujourd’hui.

Si nous approfondissons, l’équipe de dotation de Yale estime qu’elle a généré 9,5 milliards de dollars de plus que la dotation moyenne des universités américaines de la dernière décennie.

Comment?

Voici le Financial Times :

…les investissements dits « private capital » dans des classes d’actifs non cotées comme le private equity et le capital-risque sont l’une des principales raisons de sa bonne performance. Les investissements en capital-risque (au sein de la dotation) ont rapporté 21,6% par an au cours de la dernière décennie, selon les estimations de la dotation.

Compte tenu de ces rendements, il n’est pas étonnant que le successeur de Swensen, âgé de 36 ans, Matthew Mendelsohn, compte fortement sur le capital-investissement pour continuer à augmenter les rendements. Mendelsohn a alloué 25 % de la dotation totale de Yale au capital-risque.

***Aujourd’hui, donnons plus de couleur sur ce monde de l’investissement privé

Beaucoup ne le savent toujours pas, mais cette classe d’actifs n’est plus « interdite » aux investisseurs comme vous et moi.

Mieux encore, le capital-risque peut offrir aux investisseurs des rendements inférieurs à tout ce que vous pourriez voir sur le marché boursier public.

Au lieu d’investir dans quelque chose qui se négocie, disons sur le Nasdaq, et d’espérer un rendement de 40 %, 75 % ou même 100 %, l’investissement privé peut rapporter un gagnant de 2 000 %, 3 000 % ou 4 000 %… ou même quelque chose de beaucoup plus grand.

Et pour être clair, je ne tire pas ces retours multi-ensacheuses de nulle part. Ce sont des rendements réels générés par un investisseur privé de 35 ans nommé Cody Shirk, que j’ai récemment eu le plaisir d’interviewer.

Voici le chemin de Cody des haillons à la richesse dans ses propres mots :

J’ai grandi à Malibu. Je ne suis pas riche. J’ai grandi dans une caravane, donc je ne venais pas du tout de l’argent. Je suis devenu pompier à Santa Monica et j’ai gagné beaucoup d’argent pour un ouvrier. Je voulais faire travailler mon argent, alors j’ai décidé d’apprendre à investir. J’ai fait tout le monde de la newsletter et lu tous les livres. Mais avec les actions, la conclusion semblait être « Je peux probablement devenir riche à 50 ou 60 ans. » Et c’est une excellente route à parcourir, mais je suis plus impatient. J’aime attaquer les choses. J’ai donc commencé à plonger dans tout le monde du private equity.

Avance rapide de quelques années, et Cody dirige maintenant un groupe d’investissement privé et a conclu des transactions dans le monde entier.

Il a également une liste croissante de plus de 1000% de gagnants à son actif – et gardez à l’esprit qu’ils n’ont pas eu besoin de décennies pour se développer. En fait, l’un des plus récents gagnants 30X de Cody a pris moins d’un an.

Compte tenu des nombreux avantages de cette classe d’actifs, nous allons la présenter davantage ici dans le Digest. Qu’il s’agisse de nos propres idées ou des conseils de Cody, notre objectif est de vous fournir un autre moyen d’atteindre vos objectifs d’investissement.

Voici Cody qui explique pourquoi le capital-risque devrait vous intéresser et pourquoi c’est le moment idéal pour commencer :

Si vous regardez l’élite et la partie riche de la société, presque tous ont gagné la majorité de leur richesse en créant ou en possédant une entreprise privée ou en investissant dans des entreprises privées. Avec les nouvelles opportunités de collecte de fonds RegA+ et Reg CF, les investisseurs n’ont plus besoin d’être accrédités pour participer. Avec la croissance des plateformes de financement participatif qui offrent de véritables capitaux propres dans des entreprises prometteuses, les investisseurs ont désormais une toute nouvelle option pour allouer une partie de leur capital à des opportunités qui peuvent offrir des rendements qui changent la vie. Un investissement de 5 000 $ qui donne un rendement 20x en quelques années peut offrir un retour sur investissement plus important que la plupart des gens en une seule année. De plus, le rendement annualisé de ces types d’investissements peut atteindre des centaines de pour cent.

Donc, aujourd’hui, nous vous proposons le premier d’une série Digest en deux parties qui présente mon interview avec Cody. C’est une introduction fantastique au monde de l’investissement privé par l’un des investisseurs privés les plus avertis et les plus expérimentés.

Si vous voulez vraiment optimiser les rendements de votre portefeuille et diversifier votre patrimoine, cette série est faite pour vous.

Allons-y.

*** Puiser dans le monde d’élite des placements privés

Jeff : Alors, Cody, vue d’ensemble, pourquoi nos lecteurs devraient-ils s’intéresser au monde de l’investissement privé ?

Cody : L’objectif de l’investissement est de maximiser vos rendements. Et pour ce faire, vous devez évidemment équilibrer le risque avec l’opportunité.

La majorité des gens se concentrent sur le marché boursier, ce qui est bien, puis ils se diversifient grâce aux métaux précieux et ainsi de suite. Mais si vous voulez obtenir un portefeuille équilibré et porteur de croissance, vous devez inclure l’investissement privé.

Traditionnellement, cela n’était pas disponible en raison de la réglementation de la SEC avec l’exigence d’investisseur accrédité. Mais en raison de changements récents, il a déjà changé, il est désormais accessible.

Il y a les voies de collecte de fonds Reg A et Reg CF dans lesquelles les gens peuvent investir maintenant. Ainsi, pour l’investisseur moyen, il doit examiner cela car cela fournira des rendements démesurés, ce qui augmentera les rendements globaux de l’ensemble de son portefeuille.

Jeff : Ainsi, le plus gros attrait pour le marché privé est peut-être alors les rendements. Sont-ils vraiment bien meilleurs que ce que vous trouveriez sur le marché boursier public ?

Cody : Absolument. En tant qu’investisseur sur le marché public, vous n’allez pas générer des rendements cohérents 10X et 20X. Cela n’arrivera tout simplement pas, surtout lorsque vous commencerez à vous développer.

Et si vous réussissez, faites-le moi savoir, car vous êtes soit le meilleur trader de tous les temps, soit vous êtes extrêmement riche.

Jeff : Mais mon impression des marchés privés est que, pour obtenir ces retours monstres, vous devez investir de l’argent dans de nombreuses transactions qui ne mèneront nulle part.

J’ai même entendu dire qu’environ 80% des transactions privées peuvent perdre de l’argent, environ 15% environ vont bien, ce qui signifie doubler votre argent ou moins, mais ce n’est qu’une poignée d’accords qui seront des monstres, des gratte-ciel reviennent, tirant tout votre moyenne du portefeuille.

Cody : C’est exactement comme ça que ça marche. La façon dont cela se déroule est différente parce que ce sont des montagnes russes émotionnelles tout au long de ce processus.

L’investissement privé présente deux inconvénients. Premièrement, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement en une seule allocation. Vous investissez dans une entreprise, l’entreprise fait faillite, c’est fini. C’est effrayant pour beaucoup d’investisseurs à penser.

La deuxième chose est qu’il n’y a pas de liquidité. Ainsi, vous placez votre argent dans une entreprise et vous ne pouvez pas récupérer votre argent jusqu’à ce qu’il y ait un événement de liquidité. Cet événement est généralement une acquisition ou une entrée en bourse. Ne pas avoir de liquidités est également effrayant.

Mais les investisseurs doivent comprendre le gain potentiel. Cet événement de liquidité exceptionnelle dans une entreprise privée peut avoir un rendement de 10X, 20X, 30X ou plus.

Et à quoi vous avez demandé « 20 % des entreprises ont-elles des retours monstres ? Faire 10 % ?” C’est plus petit que ça. Peut-être 1 sur 10, 1 sur 20.

Mais cette victoire, ce gros retour est si énorme qu’il éclipse toutes les pertes que vous avez dans d’autres entreprises privées.

Jeff : Pouvez-vous nous donner un exemple de l’un de vos énormes rendements ?

Cody : J’ai investi pendant que MindMed était privé. MindMed est une société de psychédéliques et ils sont maintenant évalués à – je ne sais pas où se situe la capitalisation boursière. C’est bien plus d’un milliard de dollars. Disons simplement que leur capitalisation boursière, ou leur évaluation, n’était pas proche de cela lorsque j’ai investi.

(Note de l’éditeur: MindMed est évalué à 1,26 milliard de dollars au moment d’écrire ces lignes.)

C’était autour d’un 30X ou 40X. Ça a été très, très bien. J’aurais certainement dû mettre beaucoup plus d’argent.

Jeff : Et ça t’a pris combien de temps ?

Cody : Moins d’un an.

Jeff : C’est fantastique. Félicitations. Alors, essayons de rendre cela aussi bénéfique et exploitable que possible pour nos lecteurs. Comment peuvent-ils commencer à s’impliquer aujourd’hui ?

Cody : Ma réponse n’est probablement pas ce que la plupart des gens veulent entendre, mais il y a une bonne partie à cela.

La réponse est, vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, comme : « D’accord, je fais ça. Allons à fond.

Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez vous y mettre à l’aise. Vous voulez commencer dans la partie peu profonde et marcher lentement vers l’eau plus profonde.

La meilleure chose à faire est de commencer à naviguer. Il existe quelques plateformes d’investissement privé que je recommanderais – WeFunder, Republic et SeedInvest.

Ces trois plates-formes sont amusantes. Vous pouvez littéralement parcourir les offres comme si vous regardiez un magazine avec des vélos sympas ou quelque chose du genre. Considérez cela comme du lèche-vitrines, en regardant quels types d’offres sont disponibles.

Regardez quelles entreprises collectent des fonds. L’une des choses très intéressantes à propos des marchés privés est qu’en général, les marchés privés représentent les tendances les plus récentes. Qu’il s’agisse de longévité, de crypto, d’IA, de 5G ou de l’une de ces tendances de type Internet des objets, le marché privé est l’endroit où ces choses se produisent.

Alors, allez simplement sur ces plateformes et faites du lèche-vitrines.

Passez du temps à rechercher les fondateurs. Qui sont ces gens? D’où viennent-ils? Quel est leur palmarès ? Où sont-ils allés à l’école ? Sont-ils même allés à l’école ? C’est quelque chose que vous pouvez simplement rechercher sur LinkedIn, très simple.

Ensuite, regardez leur idée. Cela semble-t-il prometteur? Y a-t-il des concurrents ? Juste des trucs très simples comme ça.

Je dirais qu’après un laps de temps considérable, disons un mois environ, vous pouvez commencer à choisir des offres. On pourrait dire, hé, je crois vraiment en cet accord.

Bien entendu, chaque investisseur ou fonds privé a toujours une séquence spécifique de choses qu’il veut faire afin de faire son devoir de diligence. Tout le monde est différent.

Jeff: Merci, Cody.

Cody: Absolument.

***Demain, nous présenterons la deuxième partie de notre interview

Avec la vue d’ensemble à l’écart, nous allons plonger dans les drapeaux rouges que Cody voit lors de l’examen des accords potentiels… combien de temps les accords privés durent généralement, de l’entrée au retrait… transactions privées en cas de retournement de la bourse.

En attendant, découvrez les plateformes que Cody vient de mettre en évidence et commencez à vous familiariser avec ce monde. Il s’agit d’une classe d’actifs qui mérite certainement une place dans votre portefeuille.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg