Investir dans Axie Infinity après le lancement du Ronin DEX ?

Axie Infinity AXS / USD est un jeu populaire basé sur des jetons non fongibles (NFT) développé par un studio vietnamien connu sous le nom de Sky Mavis.

Sky Mavis a récemment terminé un cycle de financement de série B dans lequel ils ont levé 152 millions de dollars auprès des meilleurs investisseurs pour améliorer leur plate-forme de jeu et créer une liberté économique et financière pour les joueurs.

Le lancement de Ronin DEX comme catalyseur de croissance

Axie Infinity a connu une grande popularité après le lancement de Ronin, une chaîne latérale personnalisée qui permet des transactions rapides et à faible coût.

Cependant, dans ses développements les plus récents, Ronin a réalisé des bénéfices supplémentaires grâce à son propre lancement d’échange décentralisé (DEX).

Le 4 novembre, nous avons vu une annonce sur la page Twitter officielle d’Axie Infinity indiquant que le Ronin DEX était en ligne et que les utilisateurs pouvaient désormais déposer des liquidités et échanger des jetons.

Ceci, à son tour, permet aux joueurs d’échanger beaucoup plus facilement des jetons directement sur la chaîne latérale, et cela ne les oblige plus à connecter des jetons avec Ethereum.

Avec cette version initiale, les joueurs peuvent échanger des jetons de récompense Smooth Love Potions (SLP) et des jetons de gouvernance AXS, ainsi que Wrapped Ethereum (WETH) et le stablecoin USDC indexé sur le dollar.

En raison du fait qu’il s’agit d’un échange décentralisé, les transactions sont effectuées via des pools de liquidités soutenus par les utilisateurs sans aucune autorité centralisée ou intermédiaire gérant les fonds.

Parallèlement à tout cela, il existe également le nouveau jeton d’écosystème RON qui peut être utilisé pour les transactions Ronin. Les utilisateurs bénéficient de 100 transactions Ronin gratuites par jour ; cependant, le réseau utilisera le RON pour les tarifs Ronin au fil du temps.

Des récompenses RON ont également été annoncées pour les pools AXS / ETH et SLP / ETH plus tard cette semaine.

Faut-il investir dans Axie Infinity ?

Le 5 novembre, Axie Infinity (AXS) valait 150 $.

Pour avoir une idée du type de valeur exacte du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

La valeur la plus élevée de tous les temps d’Axie Infinity s’est produite le 29 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 162,24 $. Par rapport à la valeur du 5 novembre, à son plus haut niveau historique, le jeton était de 12,24 $ plus élevé en valeur ou de 8%.

Le 1er octobre, AXS avait son point de valeur le plus bas du mois, avec une valeur de 74,35 $.

Son point culminant a été le 29 octobre, lorsque sa valeur a atteint 160,01 $.

Ici, nous pouvons voir que tout au long du mois d’octobre, le jeton a augmenté de 85,66 $ soit 115%.

Selon les données d’IntoTheBlock, AXS a enregistré 1,15 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, AXS a enregistré une moyenne sur 30 jours de 17,62 000 adresses.

Dans cet esprit, nous pourrions voir le jeton dépasser son point ATH et atteindre 165 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement solide.

