Investir dans BA Stock est une envolée de fantaisie alors qu’il a du mal à récupérer

Il n’y a pas si longtemps, Boeing (NYSE :BA) l’action se négociait à plus de 400 $. Mais depuis début 2019, l’action BA a perdu plus de 50% de sa valeur. Le géant de l’aérospatiale a été durement touché par de multiples crises au cours de l’année écoulée, affaiblissant considérablement son bilan et sa réputation en matière de sécurité.

Source : Marco Menezes / Shutterstock.com

De plus, des concurrents émergents cherchent à asseoir leur position dans le secteur. Ces entreprises espèrent enfin mettre fin au duopole détenu par Boeing et Airbus (OTCMKTS :FACILE).

L’immobilisation au sol de l’avion 737 Max de Boeing et la pandémie de Covid-19 ne pouvaient pas arriver à un pire moment pour l’entreprise. Avant que la pandémie ne frappe, elle était dans une situation financière solide et aurait pu sortir de la crise relativement indemne.

Cependant, après que Covid-19 a anéanti l’industrie du transport aérien, les fondamentaux de Boeing en ont pris un coup. De plus, il continue de céder des parts de marché à ses concurrents et fait face à une nouvelle concurrence à travers le monde. Par conséquent, des temps difficiles sont à venir pour les actions BA.

Les résultats décevants de Boeing au troisième trimestre

Il y a quelques mois, Boeing affichait un bénéfice surprise au deuxième trimestre. Cependant, au troisième trimestre, il n’a pas eu la même chance, affichant une perte beaucoup plus importante que prévu. En plus de cela, il continue de brûler de l’argent à un rythme inquiétant.

Boeing a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes de 700 millions de dollars. Le segment de la défense et de l’espace a ouvert la voie avec un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars.

L’entreprise a réalisé un petit bénéfice de 59 millions de dollars. Mais après avoir pris en compte 669 millions de dollars d’intérêts et de dettes, il a déclaré une perte ajustée par action de 60 cents.

Le segment des avions commerciaux de Boeing est une épine dans le pied depuis plusieurs trimestres maintenant. Il a enregistré une perte massive de 693 millions de dollars au troisième trimestre. La baisse du nombre de livraisons de l’avion 787 était en partie responsable de la chute.

De plus, Boeing a dépensé 1,8 milliard de dollars en espèces au cours du trimestre. Bien que la perte réelle de flux de trésorerie disponible ait été de 507 millions de dollars, elle comprend un remboursement d’impôt de 1,3 milliard de dollars par rapport au trimestre précédent. Si nous supprimons cet avantage ponctuel, nous examinons une consommation de trésorerie colossale, qui est considérablement plus élevée sur une base séquentielle.

De sombres perspectives pour BA Stock

Boeing traverse une période encore plus difficile car il attend un rebond majeur de son activité. Après la débâcle du 737 MAX, Boeing a dû s’endetter massivement pour supporter les pertes de son échouage.

Pendant ce temps, son principal concurrent, Airbus, a gagné une part de marché importante de Boeing dans la foulée. En juin, Airbus avait plus de 60 % des commandes d’avions en attente.

De plus, les deux entreprises sont désormais confrontées à une nouvelle concurrence. Les livraisons d’avions MC-21 de la Russie commenceront bientôt. Les avions chinois Comac C919 surmontent les obstacles réglementaires, mais pourraient décoller dans les prochains mois. Par conséquent, Boeing et Airbus pourraient perdre une partie de leurs ventes au profit de ces nouveaux arrivants.

De plus, les dommages financiers que Boeing a dû subir au cours des deux dernières années sont ahurissants. Par exemple, le solde de sa dette en 2018 s’élevait à 13,8 millions de dollars, mais à la fin du troisième trimestre de cette année, il était passé à 62,4 milliards de dollars.

L’essentiel sur les actions BA

Boeing a fait face à beaucoup d’adversité au cours des deux dernières années, mais ses malheurs sont loin d’être terminés. Il a accumulé une dette énorme et la croissance de son chiffre d’affaires n’a pas été en mesure d’arrêter l’hémorragie.

En plus de cela, Boeing brûle de l’argent à un rythme inquiétant, ce qui continuera d’être un problème alors qu’il cherche à renverser la vapeur. Par conséquent, à ce stade, l’action BA n’est pas un investissement attrayant.

A la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.