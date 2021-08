Investir dans Bitcoin après avoir atteint 50 000 $ ?

in

Bitcoin BTC / USD a réussi à atteindre à nouveau une valeur de 50 000 $ USD.

Bitcoin a atteint son plus haut niveau historique à 64 804 $ en avril. Cependant, il a été vendu en juin et en juillet, et son prix à un moment donné a atteint moins de 30 000 $.

Le BTC de grande valeur reçu en avril était dû à une liquidité élevée, à des paris d’argent rapide et à l’optimisme quant à la demande accrue des investisseurs institutionnels.

L’optimisme autour du Bitcoin et des crypto-monnaies

L’un des principaux contributeurs à ce changement radical de valeur a été l’examen réglementaire que la crypto-monnaie a reçu des autorités chinoises, forçant les opérations de bitcoin à fermer et à simplement aller ailleurs.

PayPal, le 22 août, a annoncé qu’il lancerait son service pour permettre aux utilisateurs d’acheter, de détenir et de vendre des devises numériques au Royaume-Uni.

Cela a marqué sa première expansion internationale du service de crypto-monnaie qu’il propose au-delà des États-Unis et une autre indication d’une adoption plus large à l’avenir.

Nous avons même vu beaucoup d’opinions favorables de milliardaires comme Elon Musk et la liste directe de la plate-forme Coinbase Global Inc..

En juillet, Amazon a publié une offre d’emploi pour un chef de produit en matière de monnaie numérique et de blockchain, envoyant des crypto-monnaies au sommet.

Cette liste a encore accru l’optimisme, d’autant plus que l’une des plus grandes entreprises au monde serait impliquée dans les crypto-monnaies, ce qui augmenterait le potentiel de légitimer davantage ce secteur numérique.

Faut-il investir dans Bitcoin (BTC) ?

Le 23 août, Bitcoin (BTC) valait 50 325 $.

Bitcoin a connu sa valeur la plus élevée de tous les temps le 14 avril à 64 804 $. Cela signifie que sa valeur la plus élevée de tous les temps est 29% supérieure à sa valeur de 50 325 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur la croissance récente de la valeur du Bitcoin, nous passerons en revue ses performances tout au long du mois de juillet.

Le 20 juillet, Bitcoin a vu son point le plus bas de 29 731 $, tandis que le 31 juillet, il a vu son point de valeur le plus élevé de 41 986 $. Cela indique que la valeur du jeton a augmenté de 41 % au cours de cette période.

Cela dit, le 23 août, sa valeur est toujours supérieure de 20 % à celle du 31 juillet, indiquant un niveau de croissance impressionnant. Selon les données d’IntoTheBlock, Bitcoin a enregistré 109,52 milliards de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, il a également enregistré 8,99 milliards de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 8,3 milliards de dollars de sorties de change totales.

Sur la base de ces performances historiques et de l’optimisme entourant la croissance de l’adoption de la crypto-monnaie, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du BTC atteigne 55 000 $ d’ici la fin août.

