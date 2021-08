Investir dans Bitcoin, c’est comme entrer dans un champ de mines ⋆ Crypto new media

in

Sergey Shvetsov – membre du conseil d’administration de la Banque de Russie – a exhorté les investisseurs à rester à l’écart du bitcoin. À son avis, allouer de l’argent dans l’actif est très risqué et pourrait entraîner une perte totale.

Bitcoin est une «pyramide financière technologique»

Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale de Russie – Sergey Shvetsov – a mis en garde les investisseurs locaux contre les instruments financiers alternatifs tels que le bitcoin. Il a fait valoir qu’investir dans celui-ci est si risqué qu’il peut être comparé à entrer dans un champ de mines :

« Lors de l’achat de Bitcoin, une personne pénètre dans un champ de mines, et il n’y a personne sur qui compter en dehors de lui-même, et personne ne peut le protéger. Il n’est pas nécessaire de marcher là où vous n’êtes pas protégé par la Fédération de Russie, où votre argent serait simplement emporté et vous ne pourrez rien y faire.

Shvetsov, qui est un ancien joueur de football, a continué à dénigrer le bitcoin et l’a décrit comme un exemple de “pyramide financière technologique”. Il a averti que la Fédération de Russie n’avait aucun pouvoir pour empêcher de telles escroqueries si des personnes perdaient leurs fonds :

« Nous entamons la fermeture des sites, les banques arrêtent les paiements. Mais il existe d’autres canaux qui apparaissent très rapidement, où une personne ne peut pas être aidée. Par exemple, s’il a un compte avec des bitcoins et que la pyramide collecte des bitcoins. Il n’y a aucun moyen de bloquer le transfert de son compte vers le compte de la pyramide financière en bitcoins. Sergueï Chvetsov, Source : smart-lab.ru

Pourtant, le principal banquier a révélé que la Banque de Russie était disposée à introduire des programmes de test pour certains actifs numériques. Cependant, ceux-ci sont émis par des entreprises russes et fonctionnent conformément à la législation locale. Shvetsov a conclu que les tests et la certification informent efficacement les citoyens des risques associés aux investissements dans cette classe d’actifs.

La Banque de Russie n’aime pas la crypto

Les hauts dirigeants de la Banque centrale de Russie semblent avoir une position plutôt hostile à l’égard des crypto-monnaies, car l’opinion de Shvetsov n’est pas le premier exemple de ce type.

Comme l’a rapporté CryptoPotato, Elvira Nabiullina – le chef de la Banque centrale de Russie – a affirmé que les actifs numériques sont très volatils et a averti les investisseurs de se méfier des pertes « épouvantables ». Elle est allée plus loin, déclarant qu’investir dans des monnaies virtuelles est plus dangereux que toute autre option :

« Les crypto-actifs spéculatifs sont sûrement les stratégies les plus dangereuses de toutes. La Banque centrale ne donne jamais de conseils, où investir, mais dans ce cas particulier – ici [one] ne devrait certainement pas [invest]. “

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.