Investir dans BitTorrent avant le lancement de BitTorrent Chain ?

BitTorrent BTT / USD est une plate-forme populaire de partage de fichiers et de torrents peer-to-peer (P2P) qui devient de plus en plus décentralisée chaque année.

BitTorrent a été acheté par la plate-forme blockchain TRON en juillet 2018. Depuis cet achat, BitTorrent a ajouté une variété d’outils différents, avec un jeton de crypto-monnaie natif dédié connu sous le nom de BTT.

Le lancement de la chaîne BitTorrent comme catalyseur de croissance

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 13 octobre, BitTorrent a annoncé sur Twitter que la chaîne BitTorrent serait bientôt lancée, avec des frais de transaction proches de zéro.

Le 6 septembre, nous avons couvert une mise à jour similaire, où TRON et BitTorrent prévoyaient de lancer BitTorrent Chain.

En d’autres termes, TRON et BitTorrent Inc. s’associent pour lancer le nouveau projet, et il s’appellera BitTorrent Chain (BTTC).

Il s’agit d’un projet qui vise à inaugurer une ère de chaînes interconnectées et agira comme une solution de mise à l’échelle de couche 2 qui résoudra tous les défis inter-chaînes DeFi, NFT et dApp de TRON.

La date cible actuelle pour les débuts de BTTC est le 30 octobre 2021.

À cette date, TRON devrait former une boucle fermée de réseaux de couche 1 et de couche 2 avec une connexion inter-chaînes.

Faut-il investir dans BitTorrent (BTT) ?

Le 14 octobre, BitTorrent (BTT) valait 0,00376810 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances récentes en septembre.

En ce qui concerne la valeur maximale historique du jeton BTT, c’était le 5 avril que le jeton a atteint une valeur de 0,01356626 $.

À son plus haut niveau historique, le jeton avait une valeur de 260% supérieure ou 0,00979816 $ par rapport au 14 octobre.

En ce qui concerne sa performance en septembre, le 3 septembre, le jeton avait l’un de ses points les plus élevés à 0,005276 $.

Le 29 septembre, le jeton est tombé à son point le plus bas à une valeur de 0,002968 $.

Ici, nous pouvons voir une diminution de valeur de 0,002308 $ ou 43%.

Cela dit, du 29 septembre au 14 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 0,0008001 $ ou 27%.

Cela étant dit, nous pouvons nous attendre à ce que BTT atteigne une valeur de 0,004710125 $ d’ici le 30 octobre, le jour de ses débuts.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent