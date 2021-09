Investir dans Cardano après le lancement réussi du hard fork ?

in

Cardano ADA / USD est une plate-forme blockchain décentralisée et open source, avec un consensus obtenu grâce à l’utilisation de Proof-of-Stake (PoS). Il a lancé avec succès des contrats intelligents après son hard fork.

Cardano a été fondée par le cofondateur d’Ethereum, Charles Hoskinson, et développée par sa société de recherche, Input Output (IOHK).

Le hard fork comme catalyseur de croissance

Le 2 septembre, nous avons couvert le potentiel d’un hard fork officiel d’Alonzo en ce qui concerne le réseau général.

Le 12 septembre, Input Output (IOHK) a officiellement publié sur Twitter qu’ils avaient déployé la mise à jour Alonzo au moment du changement d’heure et nous ont accueillis au début d’une nouvelle ère pour Cardano (ADA).

Parallèlement à la célébration d’un tel jalon, Cardano a également noté qu’il en était encore aux premiers jours du projet et, selon un article de blog, c’est à ce moment-là que la mission commence vraiment.

Ce hard fork d’Alonzo vous permet d’écrire des contrats intelligents pour Cardano à l’aide de scripts Plutus.

L’équipe le décrit comme un langage de développement de contrats intelligents spécialement conçu, ainsi qu’une plate-forme d’exécution qui utilise le langage de programmation fonctionnel connu sous le nom de Haskell.

Faut-il investir dans Cardano (ADA) ?

Le 14 septembre, Cardano (ADA) valait 2,40 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur et du potentiel de croissance réel du jeton, nous examinerons sa valeur la plus élevée de tous les temps et la comparerons à ses performances récentes.

La valeur Cardano (ADA) la plus élevée de tous les temps était de 3,09 $ et a été atteinte le 2 septembre. Cela rend la valeur la plus élevée de tous les temps de 0,69 $ supérieure ou 28 % supérieure à la valeur du jeton le 14 septembre.

Le point le plus bas de l’ADA était le 3 août, où la valeur est tombée à 1,27 $. Cependant, son point culminant a été le 24 août, où la valeur du jeton a augmenté à 2,95 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 1,68 $ en valeur ou de 132%.

Selon les données d’IntoTheBlock, Cardano (ADA) a enregistré 94,54 milliards de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, le réseau a enregistré une moyenne sur 30 jours de 2,22 millions d’adresses, avec un maximum à 2,29 millions et le minimum à 2,09 millions.

Avec le succès du hard fork d’Alonzo, ainsi que le lancement de contrats intelligents sur le réseau Cardano, le jeton ADA a un énorme potentiel de croissance future.

En fin de compte, cela dépendra de la rapidité avec laquelle les développeurs adopteront les contrats intelligents et pousseront leurs dApps dans Cardano.

Les attentes doivent être gérées de manière réaliste et nous ne verrons peut-être pas un écosystème sophistiqué de dApps disponibles en un instant ; Cependant, à mesure que le réseau se développe, le prix de votre jeton augmentera également.

En fait, si nous prenons en perspective la croissance d’août, nous pouvons supposer que le jeton pourrait atteindre 4,08 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

