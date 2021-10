Investir dans Celsius Network après avoir facturé 400 millions de dollars ? Invezz

Celsius CEL / USD est une plateforme de services bancaires et financiers pour les utilisateurs de crypto-monnaie. Il offre aux utilisateurs des paiements réguliers et des intérêts sur leurs avoirs, et le jeton CE remplit diverses fonctions, telles que l’augmentation des paiements des utilisateurs.

L’investissement de 400 millions de dollars comme catalyseur de croissance

Le 18 septembre, nous avons couvert comment deux États américains ont commencé à sévir contre le réseau Celsius.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cependant, cela n’a pas empêché Celsius Network d’évoluer et d’étendre ses offres.

Le 12 octobre, Celsius Network a annoncé avoir levé 400 millions de dollars.

Ils ont noté que le financement était dirigé par la deuxième plus grande caisse de retraite du Canada, la Caisse de dépôt et emplacement du Québec (CDPQ), ainsi qu’une société d’investissement créée par un ancien cadre d’Airbnb, Laurence Tosi, connue sous le nom de WestCap.

L’objectif est d’utiliser ces revenus de placement pour continuer à élargir l’offre de produits, en mettant particulièrement l’accent sur les produits de qualité institutionnelle.

Celsius prévoit également de doubler l’équipe, passant des 486 employés actuels à environ 1 000.

Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a déclaré qu’il espérait que la nouvelle collecte de fonds pourrait aider l’industrie à rassurer les régulateurs sur la stabilité de son activité de prêt crypto et à l’étendre sur les principaux marchés financiers.

De plus, ce nouveau cycle de financement a valorisé Celsius à plus de 3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation du financement en fonds propres de 10 millions de dollars l’année dernière qui a porté la valorisation de l’entreprise à 150 millions de dollars.

Faut-il investir en degrés Celsius (CEL) ?

Le 13 octobre, Celsius (CEL) valait 5,57 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

Au niveau de la valeur historiquement élevée du CEL, c’est le 4 juin que le token a atteint une valeur de 8,05$.

Cela signifie que le jeton était de 2,48 $ plus élevé, soit 44% de plus en valeur à son apogée.

Le point le plus élevé atteint par le jeton en septembre était le 3 septembre, lorsque le jeton valait 6,46 $.

Le point le plus bas auquel il est tombé était le 26 septembre, lorsque le jeton est tombé à 4,92 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu de sa valeur de 1,54 $ ou 23% tout au long du mois.

Cela dit, sa valeur a augmenté de 0,65 $ ou 13 % entre le 26 septembre et le 13 octobre.

Selon les données d’IntoTheBlock, CEL a enregistré 72,21 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, nous pouvons voir que CEL a généré 1,73 million de dollars de flux de devises au cours des sept derniers jours.

De plus, le réseau comptait 35,33 000 adresses sur une moyenne de 30 jours, avec 36,42 000 au maximum et 34,5 000 au plus bas.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton CEL atteigne une valeur de 6,40 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un investissement rentable.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent