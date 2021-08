Investir dans ChilliSwap (CHLI), tout ce que vous devez savoir ⋆ Crypto nouveaux médias

Ce n’est pas un secret caché qu’investir dans les jetons natifs des DEX en a conduit beaucoup à leur fortune financière. Pour donner une idée des retours sur investissement de nombreuses personnes, le jeton Uniswap est en hausse de plus de 9 000 % par rapport à son prix d’inscription, Pancake Swap a un retour sur investissement d’environ 2 100 % et Sushi swap est en hausse de plus de 3 500 % par rapport à son plus bas historique.

Les rendements élevés ne sont pas la seule chose que la possession d’un jeton natif de DEX peut offrir. Par exemple, posséder un jeton Uniswap donne immédiatement la gouvernance d’Uniswap, la trésorerie de la communauté UNI, le changement de frais de protocole, et plus encore. ChilliSwap, étant un fork d’Uniswap, présente également des avantages similaires.

La plate-forme Chilliswap est très conviviale, ce qui permet à la plupart des personnes extérieures à la communauté de

devenir les premiers à adopter la plateforme. Pour donner une meilleure perspective sur le jeton ChilliSwap (CHLI), examinons l’écosystème ChilliSwap.

L’écosystème répandu de ChilliSwap

L’un des principaux problèmes auxquels les DEX existants sont confrontés, qui ne sont pas de nature technique, est l’acquisition et l’engagement des utilisateurs. L’écosystème multiforme de Chilliswap résout ce problème. Voyons en quoi il consiste.

Swaps : les swaps vous permettent d’échanger vos cryptos répertoriés sur les pools : les fournisseurs de liquidité perçoivent des frais de 0,3% sur toutes les transactions proportionnellement à leur part du pool. Jalonnement : vous pouvez gagner des intérêts sur vos cryptos investis en jalonnant sur ChilliSwap en ajoutant Uniswap LP ou Ether à leur pool de jalonnement et gagner des intérêts chaque année. NFT : ChilliSwap a intégré une place de marché NFT sur sa plate-forme. Outil d’analyse : ils disposent d’un outil d’audit basé sur l’IA pour la détection des fraudes qui met en évidence les pools de liquidités qui pourraient être frauduleux. Actualités et mises à jour – Toutes les dernières actualités et mises à jour sont disponibles sur une seule plateforme.

Maintenant que nous avons une idée de l’écosystème ChilliSwap, jetons un coup d’œil à la Tokonomics du jeton CHILI.

CHLI Tokonomics

Il n’y aura qu’une offre totale de 300 000 000 de jetons CHLI. Le plus gros gâteau de cet approvisionnement total sera attribué aux Launchpads, ce qui représente 40% de l’approvisionnement total. L’agriculture et le jalonnement se verront attribuer 75 000 000 de jetons (25%), l’équipe ChilliSwap et les conseillers détiendront 10% des jetons, 20% seront alloués à la recherche et au développement, 2,5% seront détenus pour les Airdrops et les 2,5% restants seront utilisé pour les primes.

Avantages d’investir dans le jeton CHLI

Comme indiqué précédemment, détenir un jeton DEX natif, en particulier au début d’un DEX, peut être extrêmement gratifiant sur le plan financier. Cependant, à l’exception des avantages monétaires, la détention de jetons CHLI présente d’autres avantages.

Admissibilité aux largages : 2,5% de l’offre totale de jetons CHLI sont alloués aux largages. Posséder des jetons CHLI vous donnera droit à ces largages aériens. Dire dans la gouvernance : Dès que vous achetez des tokens CHLI, vous devenez acteur de la gouvernance des protocoles du CHLI. Jalonnement : On peut gagner un staking d’intérêt annuel. Pool de liquidité : les détenteurs de jetons CHLI dans un pool de liquidité peuvent gagner un pourcentage des frais perçus sur ce LP spécifique.

Les utilisateurs peuvent échanger des crypto-monnaies sur la plate-forme futuriste DeFi de ChilliSwap dans un environnement sûr et sécurisé. Grâce à l’outil d’analyse d’IA disponible sur la plateforme, les utilisateurs peuvent vérifier la légitimité des jetons.

Ce n’est pas trop souvent que vous rencontrez un jeton qui a une telle portée, non seulement comme un bon investissement, mais aussi pour être une partie prenante et un participant du réseau lui-même. Couplé au fait que la plate-forme ChilliSwap est lucrative pour les utilisateurs DeFi au détail, des rendements élevés sur ce jeton sont presque inévitables.

Pour plus d’informations sur ChilliSwap, vous pouvez visiter https://chilliswap.org/