Investir dans des actions américaines ? Winvesta permet aux clients de verser des fonds via UPI, netbanking sans frais fixes

Pour acheter des actions américaines en Inde, outre les formalités KYC, vous devez également respecter les règles du système de remise libéralisé de la RBI.

La société Fintech Winvesta a lancé une fonctionnalité qui permet à ses clients basés en Inde de verser des fonds via UPI et net banking pour financer leurs comptes d’investissement mondiaux. L’une des étapes les plus fastidieuses pour les Indiens cherchant à investir dans des actions américaines a été d’envoyer de l’argent sur leurs comptes à l’étranger. Normalement, ce processus nécessite de remplir des formulaires A2, de payer des frais fixes élevés et même de se rendre dans une agence bancaire dans de nombreux cas. La nouvelle fonctionnalité de Winvesta facilitera l’investissement dans les actions américaines pour ses utilisateurs.

Dans un communiqué publié aujourd’hui (23 novembre 2021), Winvesta a déclaré que les clients peuvent envoyer des fonds pour investir à l’étranger via UPI ou net banking. Il suffit d’un relevé bancaire et l’ensemble du processus prend moins d’une minute.

Winvesta a ajouté qu’outre la facilité de transaction, le processus réduit également les frais fixes à Rs 0. Dans de nombreux cas, les résidents indiens doivent autrement payer des frais fixes pouvant aller jusqu’à Rs 2500 pour le transfert de fonds.

Pour envoyer de l’argent sur UPI, les clients peuvent commencer avec aussi peu que Rs 2000 et envoyer jusqu’à Rs 1 lakh. Pour les transactions plus importantes, les clients peuvent utiliser le net banking. Le taux de change que les investisseurs obtiennent est également plus favorable par rapport à la majorité des canaux bancaires, selon le communiqué.

Commentant la nouvelle fonctionnalité, le fondateur et PDG de Winvesta, Swastik Nigam, a déclaré : « La mission de Winvesta a été de rester à l’avant-garde des finances transfrontalières pour l’Inde et de mener le changement. Après le premier compte multidevises de l’Inde, nous sommes fiers de présenter les premiers et les seuls envois de fonds étrangers basés sur l’UPI du pays. C’est un grand pas en avant pour rendre l’investissement mondial accessible à chaque Indien résident.

La fonctionnalité de financement facile est en cours de déploiement pour tous les clients de Winvesta après un essai pilote réussi avec un groupe fermé, a-t-il ajouté.

« Ne pas pouvoir approvisionner leur compte en utilisant un mode de paiement local tel que UPI ou Netbanking a été le plus gros problème pour beaucoup de nos clients. Winvesta et les partenaires de l’écosystème ont travaillé très dur au cours des dernières semaines pour lui donner vie. Nous espérons vraiment qu’à la fin de cette cohorte, RBI approuve les paiements UPI afin que la communauté plus large des investisseurs puisse en bénéficier et investir efficacement. a déclaré Rahul Gupta, chef de produit chez Winvesta.

Le communiqué indique en outre que la nouvelle fonctionnalité fait partie d’une cohorte de trois mois du bac à sable réglementaire et que la fonctionnalité est alimentée par Cashfree Payments India Pvt. Ltd., lancé par la Reserve Bank of India. Le thème de la cohorte est de savoir comment les fintechs peuvent résoudre les problèmes actuels des paiements transfrontaliers.

Cohorte RBI

En décembre dernier, la Reserve Bank of India avait annoncé la deuxième cohorte avec le thème des « paiements transfrontaliers ». Huit entités ont été sélectionnées pour faire partie de cette cohorte, dont Cashfree Payments India Pvt Ltd. La plate-forme de Cashfree Payments facilitera l’achat d’actifs cotés en bourse (par exemple, les actions américaines et les ETF sur le Nasdaq, NYSE) par les investisseurs indiens via le paiement local. méthodes. Les décaissements sont automatiquement imputés sur le quota LRS de l’individu.

La banque centrale avait annoncé l’ouverture de la première cohorte sous RS avec le thème « Paiements de détail ». Il a également choisi le « prêt aux MPME » comme thème pour la troisième cohorte, dont il annoncera les détails en temps voulu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.