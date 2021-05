Investir dans des actions en toute simplicité! Stacks permet de gagner de l’argent sur les marchés américains

Il existe trois avantages clés pour les investisseurs lorsqu’ils choisissent d’investir via Stacks.

Investir dans des actions mondiales apporte l’avantage de la diversification mondiale à votre portefeuille de placements. Les États-Unis étant une puissance puissante pour stimuler l’économie mondiale, le premier choix de la plupart des investisseurs mondiaux est le marché boursier américain.

Et, dans la gamme des actions américaines, il existe d’innombrables idées et thèmes d’investissement que les investisseurs peuvent envisager pour un rendement ajusté au risque élevé. Plutôt que d’essayer de déterminer la meilleure action dans laquelle investir, la meilleure approche consiste à investir dans une poignée d’actions qui ont le potentiel d’être des actions gagnantes à long terme.

Ceux-ci sont appelés Stacks, qui sont des paniers préconfigurés d’actions et d’ETF dans lesquels vous pouvez investir en un seul clic.

Les courtiers internationaux vous offrent la possibilité d’investir dans les principales actions américaines via Stacks. Pour faire simple, tout comme les fonds communs de placement sectoriels, les Stacks investissent dans une poignée d’actions les plus performantes d’un secteur spécifique. Le travail d’identification des actions les plus performantes au sein d’un secteur est capturé dans une pile. Ces Stacks sont développés par des fonds spéculatifs, des sociétés mondiales de gestion d’actifs, des sociétés de gestion de patrimoine expérimentées et des gestionnaires de portefeuille au profit des investisseurs particuliers.

Les stocks de technologies, de produits pharmaceutiques ou de véhicules électriques représentent un thème particulier. Il existe des plateformes de comptes de trading étrangers en Inde qui offrent de telles opportunités aux investisseurs indiens. Ouvrir un compte est simple et acheter les meilleures Stacks du marché boursier américain est possible en quelques jours.

Bien diversifié: Diversifiez vos avoirs en un seul clic, sans vous lancer dans des recherches approfondiesGéré de manière experte: Construit par des experts en investissement sur la base de recherches approfondies et d’analyses financièresRééquilibrage automatique: Rééquilibrage actif pour assurer l’alignement avec les objectifs et les repères

Voici quelques Stacks populaires pour investir sur les marchés américains:

1. Portefeuille US Tech Bluechip

Le US Tech Bluechip Stack investit dans des sociétés Internet de technologie pure qui sont essentielles pour l’industrie et qui ont des avantages concurrentiels de premier plan (MOAT) dans leurs activités. La stratégie d’investissement de US Tech Bluechip Stack est un investissement dans les meilleures sociétés technologiques bénéficiant de tendances haussières dans Internet, Hardware, Software, OTT & Cloud.

2. Portefeuille de véhicules électriques

La pile de véhicules électriques est composée de sociétés impliquées dans la technologie des véhicules électriques (VE), les véhicules autonomes, les batteries, les composants EV et les sociétés CleanTech en général. Cette pile se concentre uniquement sur l’investissement dans des sociétés de VE à fort potentiel de croissance et à risque modérément faible.

3. Omniscience AIoT

AIoT Stack est au cœur des infrastructures technologiques disruptives (IA, IoT, Cloud, 5G, Big Data, Robotique, Analytics, Cybersécurité, etc.) et leurs cas d’utilisation (Industrie 4.0, Voitures Autonomes, Réalité Virtuelle, Smart Wearables, etc.) Le portefeuille est créé à partir d’un univers d’investissement propriétaire de près de 200 sociétés cotées aux États-Unis axées sur les technologies de rupture. AIoT convient aux investisseurs pour ajouter une allocation thématique à leur portefeuille d’actions de base. Avec sa technologie et son orientation thématique, il s’agit naturellement d’une allocation à haut risque et, idéalement, ne devrait pas dépasser 10% à 20% de l’allocation totale en actions.

