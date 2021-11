Investir dans des Corporate FD est-il une bonne option pour construire votre corpus ?

Ne soyez pas la proie des entreprises qui offrent des rendements très élevés, où le rapport risque-rendement est irréaliste.

L’argent ne pousse pas sur les arbres, mais les bons plans d’épargne et d’investissement peuvent l’aider à grandir. La pandémie a déclenché beaucoup d’incertitude et d’aversion au risque dans la façon dont nous investissons notre argent durement gagné. Beaucoup d’entre nous souhaitent se détourner des instruments à haut risque ou réduire leur exposition à ceux-ci tout en augmentant nos investissements à faible risque. Les instruments de dette sont considérés comme sûrs et comprennent les obligations, les obligations, les certificats de dépôt, les fonds de dette, les dépôts à terme, etc.

Garder votre argent dans une banque est sûr, mais votre compte d’épargne ne vous rapportera que 3,5%. Une façon de diversifier votre corpus est les FD bancaires et les FD d’entreprise. Les FD bancaires offrent un rendement de 5 à 5,5%, tandis que les FD d’entreprise génèrent des rendements plus élevés tout en maintenant des niveaux de risque faibles. Un FD d’entreprise est similaire à un FD bancaire mais vous offre un meilleur rendement avec un faible risque. Étant donné que la plupart des instruments sont notés, les dépôts à terme des entreprises ont un niveau de sécurité élevé. Les entreprises offrent des rendements de 7,5% à 8,5% pour un dépôt de 1 an à 5 ans et de 8 à 9 % sur une base cumulative.

Comment choisir la bonne entreprise dans laquelle investir ?

Vous devez considérer 3 paramètres :

Évaluations : Ces dépôts à terme sont généralement notés pour leur crédibilité par quelques agences de notation, à savoir ICRA, CARE, CRISIL, etc. En général, les entreprises ayant une notation de AA à AAA indiquent une sécurité de paiement des intérêts modérée à élevée. Au fur et à mesure que vous descendez dans le tableau des cotes, le degré de sécurité diminue.

Parenté : Lors de l’évaluation de la qualité de l’entreprise, nous devons prendre en compte le soutien probable d’un parent mieux noté en cas de détresse. Le nombre d’années d’existence et les normes de gouvernement d’entreprise du Groupe. Un parent fort peut rassurer l’investisseur.

Taux d’intérêt : La meilleure partie d’une entreprise FD est le taux d’intérêt plus élevé. Les taux payés sont comparativement beaucoup plus élevés que ce qui est payé pour une banque moyenne FD. Il est important de vérifier et de comparer les taux d’intérêt avant d’opter pour un. Certaines NBFC et sociétés offrent des taux d’intérêt plus élevés que d’autres pour le même mandat. La raison pour laquelle les entreprises (ou plus précisément les NBFC) proposent des taux de FD supérieurs à ceux des banques est que les NBFC obtiennent des rendements de leurs activités de prêt plus élevés que ceux obtenus par les banques et sont donc en mesure de les répercuter sur les déposants. Dans le même temps, les NBFC s’assurent que leurs opérations de prêt respectent des paramètres spécifiés et que la qualité des actifs est maintenue.

Cependant, certains des principaux risques à garder à l’esprit lors d’un investissement ne doivent pas être ignorés. Assurez-vous que l’entreprise a payé des intérêts réguliers à ses actionnaires. Le bilan des entreprises a montré un historique cohérent de bénéfices au moins pendant 3 ans. Avec l’augmentation du nombre de start-ups entrant sur le marché, assurez-vous que l’entreprise existe depuis au moins 5 ans. Assurez-vous qu’ils offrent des rendements réalistes (2-3% de plus qu’un FD bancaire).

Ne soyez pas la proie des entreprises qui offrent des rendements très élevés, où le rapport risque-rendement est irréaliste. Assurez-vous que ces sociétés sont cotées en bourse, les sociétés cotées seront bien réglementées. Ne placez pas tous vos œufs dans 1 panier, diversifiez-vous pour limiter vos risques. N’optez pas pour des mandats très longs avec lock-in, investissez sur 1 à 2 ans et faites le point sur la performance des paiements ponctuels annuellement. Ne vous fiez pas aux publicités trompeuses, calculez toujours le TCAC et comparez-le avec les autres.

Enfin, le moment est-il propice à votre investissement ? Choisir d’investir lorsque les taux d’intérêt sont élevés signifie que les rendements de votre FD seront les plus élevés, mais tiennent également compte de l’inflation. Investir systématiquement et périodiquement 10% de vos revenus peut s’avérer être une bonne stratégie dans les premières étapes de votre vie et augmenter progressivement ce ratio à 40% en vieillissant peut être une bonne stratégie à long terme. En fin de compte, investir, c’est investir votre argent maintenant pour en obtenir plus à l’avenir.

(Par YS Chakravarti, directeur général et PDG, Shriram City Union Finance)

