Investir dans des fonds à petite capitalisation ? Gardez ces points critiques à l’esprit

Si vous investissez prudemment, les fonds à petite capitalisation peuvent offrir d’énormes opportunités pour maximiser votre patrimoine et jouer un rôle essentiel dans votre cheminement pour atteindre vos objectifs financiers à temps.

Des retours sur investissements plus élevés jouent un rôle important dans la maximisation de la richesse à long terme. Cependant, des rendements plus élevés s’accompagnent également de risques plus élevés. Dans la situation actuelle du marché, un investissement intelligent dans des fonds communs de placement d’actions à petite capitalisation pourrait générer des rendements phénoménaux si vous savez minimiser les risques. Les fonds à petite capitalisation suivent la stratégie d’investir dans les actions de sociétés cotées en bourse qui ne figurent pas parmi les 250 premières sociétés en termes de capitalisation boursière totale. La liste pourrait inclure des sociétés à micro-capitalisation à celles ayant une capitalisation boursière d’environ 1 milliard de dollars.

Donc, si vous envisagez d’investir dans des fonds à petite capitalisation, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à maximiser les avantages de l’investissement. Mais avant cela, creusons un peu plus pour comprendre les tendances actuelles.

Alors, pourquoi les fonds à petite capitalisation sont-ils les favoris du marché actuel ?

Au cours de la dernière année, certains des fonds communs de placement à petite capitalisation les plus performants ont offert des rendements supérieurs à 100 %. Les rendements des fonds à petite capitalisation ont été considérablement plus élevés que ceux d’autres catégories comme les fonds à moyenne et grande capitalisation au cours des derniers mois. Selon les données de Value Research du 18 juin 2021, les fonds à petite capitalisation ont obtenu des rendements de catégorie de 105,31 % au cours de la dernière année, contre 57,87 % pour les fonds à grande capitalisation et 78,65 % pour les fonds à moyenne capitalisation au cours de la même période. Les données montrent également que les rendements de la catégorie 3 ans pour les petites capitalisations, les grandes capitalisations et les moyennes capitalisations ont été respectivement de 13,94 %, 13,15 % et 14,47 %.

Ces rendements exagérés sont dus au rebond du marché vers de nouveaux sommets après un krach majeur au cours des premiers mois de 2020. Le krach a vu l’indice BSE Small Cap passer des niveaux de 14 900 à environ 8 700. En août, l’indice était revenu à son niveau d’avant le crash et a continué de croître de manière exponentielle, dépassant les 25 000 en janvier 2021. Même si vous regardez au-delà de la reprise, l’indice a gagné environ 60% sur ses niveaux d’avant le crash en 15 mois environ. .

Maintenant, concentrons-nous sur un autre ensemble de données. Selon les données de l’AMFI du 18 juin 2021, voici quelques fonds à petite capitalisation qui ont offert certains des rendements annualisés les plus élevés au cours de la dernière année.

Comme le montre le tableau, ces fonds à petite capitalisation ont rapporté 114,7 % à 186,1 %, en supposant qu’un investissement forfaitaire ait été effectué il y a un an. Cependant, si vous remarquez les rendements annualisés sur 3 ans de ces fonds à moyenne capitalisation, les rendements descendent de 18,5% à 30,5%. Il existe d’autres fonds à petite capitalisation dont les rendements annualisés sur 3 ans sont bien inférieurs malgré des rendements extrêmement élevés au cours de la dernière année.

Le fait est que les rendements des fonds à petite capitalisation peuvent être extrêmement volatils à court terme et qu’ils peuvent ne pas offrir le même niveau de rendement à long terme. En outre, les performances passées ne doivent pas être interprétées à tort comme se traduisant par des performances similaires à l’avenir.

Si vous investissez prudemment, les fonds à petite capitalisation peuvent offrir d’énormes opportunités pour maximiser votre patrimoine et jouer un rôle essentiel dans votre cheminement pour atteindre vos objectifs financiers à temps. Voici quelques conseils importants qui peuvent vous être utiles lorsque vous envisagez d’investir dans des fonds à petite capitalisation.

Meilleures pratiques d’investissement en investissant dans un fonds à petite capitalisation

Les fonds à petite capitalisation réagissent généralement fortement aux mouvements des marchés boursiers, ce qui les rend très volatils par rapport aux fonds à grande capitalisation. Supposons maintenant que vous investissiez un montant forfaitaire au sommet du marché. Dans ce cas, il y a des chances que la valeur de votre portefeuille devienne négative lorsque le marché baisse. D’autre part, en raison de la volatilité élevée, les fonds à petite capitalisation offrent une excellente opportunité de profiter de la moyenne des coûts en roupies en investissant via le mode de plan d’investissement systématique (SIP). Vous pouvez également faire un investissement supplémentaire lorsque le marché est nettement inférieur au niveau initial sur le long terme ; Cependant, vous pouvez continuer avec un SIP fixe lorsque le marché augmente.

Il existe plusieurs fonds de petites capitalisations sur le marché, mais tous n’ont pas donné le même niveau de rendement au cours de la même période. Cela montre que vous ne devriez pas mettre tout votre argent dans un seul fonds, car vos objectifs pourraient être sérieusement affectés si ce fonds sous-performe. Bien que les fonds à petite capitalisation puissent vous offrir des rendements phénoménaux, vous feriez bien de ne jamais perdre de vue le fait qu’ils peuvent être en même temps très risqués.

Alors, essayez de garder une faible exposition dans un fonds à petite capitalisation pour éviter les risques de pertes. La meilleure technique d’investissement serait de diversifier vos investissements de manière optimale dans plusieurs fonds à petite capitalisation de premier ordre, ainsi que d’autres investissements dans diverses autres catégories de fonds communs de placement et classes d’actifs en fonction de vos attentes de rendement, de votre appétit pour le risque et de vos besoins en liquidités.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.