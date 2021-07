Investir dans des sociétés minières Bitcoin est aussi un signe d’acceptation institutionnelle

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Au dernier trimestre, le New Jersey Pension Fund a massivement investi dans deux géants miniers Bitcoin. Un petit pas pour les investisseurs institutionnels, le mouvement pourrait représenter quelque chose de beaucoup plus important. Il existe une soif d’exposition au Bitcoin aux niveaux les plus élevés, mais le simple fait de posséder l’actif peut être trop risqué ou gênant pour certains de ces grands acteurs. Et, jusqu’à ce que le Bitcoin ETF tant attendu soit approuvé par le gouvernement américain, les mineurs constituent une cible beaucoup plus sûre.

Lecture connexe | Marathon Digital Holdings a signalé une augmentation de 17% de l’exploitation minière de Bitcoin

Selon Coindesk :

La pension gérée par l’État s’est terminée en juin avec 3,66 millions de dollars sur Riot Blockchain (NASDAQ : RIOT) et 3,39 millions de dollars sur Marathon Digital Holdings (NASDAQ : MARA), selon les documents d’information. Le New Jersey D Pension Pool dispose d’un actif total de 30 milliards de dollars pour les employés de l’État.

L’intention du Fonds de pension du New Jersey est claire, et ils mettent leur argent là où ils disent. Cependant, y a-t-il une raison pour laquelle ils ne veulent pas avoir l’actif ? Peut-être une raison légale ? Le controversé Michael Saylor explique son raisonnement dans ce tweet :

Les mineurs de Bitcoin cotés en bourse sont considérés comme des investissements attrayants par de nombreux investisseurs institutionnels, car ils souhaitent être exposés à la BTC mais préfèrent détenir des titres plutôt que des biens pour des raisons fiscales, comptables et commerciales.

Il y a donc plusieurs raisons en plus de la volatilité du Bitcoin. Cependant, il y a la faim.

Graphique des prix RIOT sur le Nasdaq | Source : RIOT sur TradingView.com

Le Bitcoin est-il viable en tant qu’investissement institutionnel ?

Bitcoin est en train de mûrir et de se répandre. La phrase du titre est la même que celle utilisée par NewsBTC il y a trois ans dans un article concluant que l’actif n’était pas prêt. Nous l’avons dit:

Dans son état actuel, le marché est hautement spéculatif et la plupart des investisseurs cherchent à gagner de l’argent rapidement. Les investisseurs institutionnels l’ont vu et, pour la plupart, ont évité d’ouvrir leur portefeuille à l’industrie. Ces investisseurs recherchent des rendements à long terme, garantissant la confiance des consommateurs au fil du temps plutôt que de gagner rapidement de l’argent.

Les rôles ont tourné. La situation a changé. Aujourd’hui, nous nous trouvons à une époque où certaines des institutions les plus innovantes ont déjà investi et poussé le prix à des sommets insensés … seulement pour prendre leurs bénéfices et les baisser à nouveau. Dans tous les cas, Bitcoin prouve sa valeur en tant qu’investissement institutionnel. Sur cette situation, NewsBTC a déclaré:

Ces joueurs très riches avec des décennies d’expérience sur le marché et toutes sortes de tactiques de leur côté ont été essentiels pour faire grimper les prix jusqu’à 60 000 $ par pièce. Malheureusement, les données ci-dessus suggèrent qu’ils ont également été essentiels à la vente massive qui a laissé les détaillants avec des conséquences sanglantes.

Lecture connexe | Le Brésil approuve Bitcoin ETF – Fichiers SkyBridge pour le vôtre

Qu’en est-il d’un ETF Bitcoin ? C’est dans les cartes ?

Le seul facteur qui reste inexploré est la possibilité d’un ETF Bitcoin aux États-Unis. Comme vous le savez peut-être, toutes les institutions financières et leurs mères ont postulé, et certaines d’entre elles ont déjà été rejetées. NewsBTC a cité Hester Pierce, commissaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a déclaré à propos de la situation :

(Les institutions) souhaitent accéder aux crypto-monnaies via un marché réglementé. Il est logique que nous réfléchissions à la manière de procéder (…). Nous sommes entrés dans un petit trou. Beaucoup de gens cherchent un moyen d’accéder à la classe d’actifs. Nous avons attendu longtemps pour approuver ce type de produit.

Malheureusement pour nous, nous attendons toujours.

Image en vedette de MayoFi sur Pixabay – TradingView Charts