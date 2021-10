Investir dans HT après que Huobi Wallet a lancé Cloud Wallet ?

Huobi Token HT / USD est le jeton de crypto-monnaie natif de la bourse mondiale Huobi.

HT est un actif numérique décentralisé basé sur la blockchain Ethereum, ce qui en fait un jeton conforme à l’ERC-20.

Cloud Wallet comme catalyseur de croissance

Le 11 octobre, Huobi Wallet, qui est le portefeuille léger multi-chaînes professionnel de l’écosystème Huobi, a annoncé le lancement d’une fonctionnalité destinée à permettre aux utilisateurs de tirer plus facilement parti des applications de finance décentralisée (DeFi) connues sous le nom de Cloud Wallet. .

Cela dit, Cloud Wallet permet aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques sans avoir besoin de conserver une clé privée.

Depuis que DeFi a poursuivi sa croissance, de nombreux nouveaux utilisateurs entrent rapidement dans l’espace et doivent apprendre à utiliser le portefeuille pour maintenir leurs actifs numériques.

Cela dit, la gestion d’un portefeuille non dépositaire peut être un peu délicat, car le propriétaire doit conserver sa propre clé privée.

C’est un défi que Cloud Wallet résout car il permet aux utilisateurs de conserver leurs actifs numériques sans avoir à gérer leurs clés privées.

Cela est dû au fait qu’il existe un système de gestion tiers qui protège les données privées de l’utilisateur via le référentiel de clés, qui est une méthode sécurisée par laquelle les clés cryptographiques sont stockées et, en tant que tel, les utilisateurs peuvent avoir vos actifs en toute sécurité et facilement. accessible.

Devriez-vous investir dans Huobi Token (HT) ?

Le 11 octobre, Huobi Token (HT) valait 7,66 $.

Pour obtenir une meilleure estimation du type de valeur exacte du jeton, nous examinerons sa valeur la plus élevée de tous les temps et analyserons ses performances en septembre.

En ce qui concerne la valeur historiquement élevée du Huobi Token (HT), c’était le 12 mai, lorsque le jeton valait 39,66 $.

À son plus haut niveau historique, sa valeur était de 32 $ supérieure ou 417% supérieure à sa valeur du 11 octobre.

En ce qui concerne sa performance en septembre, il a commencé fort à 17,61 $.

Cependant, le 26 septembre, la valeur est tombée à 6,41 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu de la valeur de 11,2 dollars ou de 63% tout au long du mois de septembre.

Cependant, du 26 septembre au 11 octobre, la valeur a augmenté de 1,25 $ ou 19 %.

Selon les données d’IntoTheBlock, Huobi Token (HT) a enregistré 23,45 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

Cela dit, au cours des sept derniers jours, HT a également enregistré 11,97 millions de dollars d’entrées de change totales et 11,25 millions de dollars de sorties de change totales.

Cela dit, avec le lancement de ce Cloud Wallet, on peut s’attendre à ce que le jeton HT atteigne une valeur de 8,80 $ d’ici fin octobre, ce qui en fait un investissement rentable.

