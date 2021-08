Investir dans la crypto-monnaie ? Connaître les types de frais d’échange ⋆ Crypto nouveaux médias

Les échanges de crypto-monnaies sont des plateformes en ligne sur lesquelles vous pouvez échanger (acheter et vendre) entre des crypto-monnaies en fonction de leur prix de marché réel. Afin de proposer une évaluation pour une crypto-monnaie, les investisseurs et les acteurs du marché déterminent la demande et l’offre. Il s’agit d’un concept similaire à une bourse où les actions des entreprises sont achetées ou vendues.

En utilisant un échange de crypto-monnaie, une personne peut acheter une crypto-monnaie et la vendre lorsque le prix augmente pour marquer un profit. La clé est d’entrer et de sortir d’un marché au bon moment. Et tout comme les bourses traditionnelles, les bourses crypto impliquent également des frais de transaction qui sont prélevés sur les transactions effectuées par un commerçant. Dans cet article, nous couvrirons les types de frais facturés par les bourses qu’il est important que les investisseurs comprennent.

Il existe en général trois types de frais de transaction impliqués dans le trading de crypto-monnaies. Les investisseurs sont invités à les connaître.

Frais de change

Il s’agit du premier type de frais qu’un investisseur doit connaître lorsqu’il utilise des bourses. Les frais d’échange sont le montant facturé par un échange afin de compléter l’ordre d’achat ou de vente d’un utilisateur. Bien que la plupart des bourses aient des frais fixes, un investisseur avisé doit faire ses propres recherches sur les bourses les moins chères afin d’économiser sur le coût final d’une transaction.

Un autre aspect des frais d’échange crypto est le modèle de frais Maker-Taker. Dans ce modèle, le fabricant est le commerçant qui fournit de la liquidité aux carnets d’ordres en utilisant des ordres à cours limité tandis que le preneur est un commerçant qui retire la liquidité en utilisant des ordres de marché. Les frais du fabricant ont tendance à être moins chers que les frais du preneur en récompense de la participation à un carnet de commandes. De plus, dans son modèle, les bourses incitent également les commerçants qui négocient des volumes plus importants.

Les frais d’échange sont la principale source de revenus pour les échanges de crypto-monnaie et restent partie intégrante de leurs pratiques commerciales et de leur existence.

Frais de réseau

Les frais de réseau sont peut-être ce qui rend la crypto si unique et la légitime en tant que réserve de valeur saine et économe en énergie. Tout réseau de crypto-monnaie fonctionne sur le dos des mineurs pour le travail qu’ils font. Un mineur de crypto est un individu ou un groupe qui utilise des ordinateurs puissants pour vérifier et valider les transactions en vérifiant que les jetons ne sont pas dépensés deux fois et que toutes les transactions sont en temps réel et vraies. Cela fait de l’extraction de crypto-monnaie une source de revenus rentable et gagne en popularité dans le monde entier.

Les frais de réseau sont facturés aux investisseurs et payables directement aux mineurs uniquement lorsque les investisseurs déplacent leur crypto entre les bourses et les portefeuilles.

Il est à noter ici que les bourses n’ont aucun contrôle direct sur les frais de réseau et qu’ils sont payés directement aux mineurs/validateurs d’un réseau crypto pour le travail qu’ils effectuent. Les frais de réseau peuvent augmenter en fonction de la demande lorsque le réseau devient très occupé et encombré.

Frais de portefeuille de crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont stockées dans un portefeuille numérique. C’est comme un compte bancaire en ligne où un utilisateur peut stocker sa crypto en toute sécurité. Un portefeuille de crypto-monnaie permet de stocker, d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. En général, les portefeuilles ne facturent aucun frais sur le dépôt et le stockage de la crypto-monnaie, mais facturent des frais sur les retraits du portefeuille, qui correspondent essentiellement aux frais de réseau. La plupart des portefeuilles sont très avancés et permettent même des options d’achat systématique de crypto-monnaie. Certains portefeuilles ont également intégré des passerelles marchandes qui interagissent avec des applications du monde réel.

Tous les échanges fournissent un portefeuille intégré où les utilisateurs peuvent stocker leur crypto en un seul endroit et il n’y a aucun frais pour le stockage et les dépôts.

Dans leur ensemble, les commissions et frais de transaction jouent un rôle important dans le fonctionnement du secteur des services financiers et d’investissement. Les fonds collectés sont très cruciaux pour ces entreprises qui ont permis aux commerçants et aux institutions d’investir dans la crypto dans le confort de leur foyer et de leur bureau grâce à de simples clics sur des boutons sur des plateformes numériques en ligne. Ces services sont gérés par des équipes de professionnels dévoués et sont à la pointe de la révolution fintech qui remplace peu à peu les institutions financières traditionnelles. Une liste de tous les échanges cryptographiques par rang peut être trouvée ici.

