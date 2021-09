Investir dans le nord-est pour profiter du boom de l’achat à la location

Les investisseurs immobiliers et les propriétaires à la recherche de rendements maximaux obtiennent souvent les meilleurs résultats dans le nord de l’Angleterre. Aujourd’hui, le nord-est est en train de devenir la région la plus prometteuse pour l’achat à la location.

L’obtention d’un bon retour sur investissement dépend normalement de deux facteurs principaux sur le marché immobilier : les plus-values ​​et les rendements locatifs. Dans une nouvelle recherche publiée par Property Forecaster, le nord-est arrive en tête dans l’ensemble à ces deux égards, ce qui en fait un lieu d’investissement stellaire en ce moment.

Dans son indice, Property Forecaster distingue 171 « hotspots » à louer à travers le Royaume-Uni. Le rapport identifie les propriétés « Diamond » dans chaque région, qui sont les plus susceptibles d’augmenter en valeur. Alors que le nord-ouest continue de prospérer en tant que premier pôle d’investissement, le nord-est est en pole position.

Le premier emplacement, selon les données, est Washington à Tyne and Wear. Cette zone compte 30 immeubles de placement « Diamant » sur 136 au total à vendre. Sur un score de un à dix basé sur tous les facteurs, Washington obtient un score de 6,4. Hartlepool, Sunderland, Grimsby et Newcastle-upon-Tyne figurent tous dans la liste des 10 premières zones d’investissement au Royaume-Uni.

Excellents rendements potentiels

La recherche des meilleurs rendements locatifs mensuels est un élément clé du succès de l’achat locatif. À Washington, les prix moyens de l’immobilier bon marché et les loyers élevés signifient que la région obtient de bons résultats à cet égard. Alors que le rendement locatif moyen est de 7,9%, les propriétaires peuvent gagner un maximum de 23,3%, indique le rapport.

La demande de location dans le nord-est ne cesse de croître, selon Akhtar Hussain de Property Forecaster. Cela affectera à la fois les gains futurs et les rendements supérieurs.

“Avec des prix moyens des propriétés Diamond à Washington, Hartlepool et Sunderland compris entre 48 000 £ et 53 000 £, le nord-est est imbattable pour la valeur et offre une opportunité d’investissement très accessible avec un grand potentiel pour l’avenir”, commente-t-il.