« Investir dans l’écologisation des MPME devrait être une priorité pour l’Inde afin d’atteindre ses objectifs de durabilité »

Jusqu’à présent, l’Inde fait partie des rares grandes économies au monde dont les actions de transition énergétique sont cohérentes avec le maintien de la hausse des températures en dessous de deux degrés. (Image : Pexels.com)

Durabilité pour les MPME : Depuis 2019, une action climatique sans précédent a incité les nations et les entreprises à donner la priorité au changement climatique. La durabilité figure en bonne place dans l’agenda mondial des entreprises et des gouvernements, de nombreux pays se disputant la neutralité carbone dans les décennies à venir. Il est intéressant de noter que le concept de zéro net et les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par l’ONU, sont intrinsèquement liés. Par conséquent, la transition vers un avenir écologiquement durable est une passerelle plus large vers la réalisation des ODD des Nations Unies. De plus, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), considérées comme l’épine dorsale de l’économie, deviennent une partie prenante cruciale pour respecter les engagements climatiques mondiaux. En Inde, la grande préoccupation concerne les défis et le soutien ultérieur dont ils auront besoin pour mettre en œuvre les objectifs de durabilité.

De plus, l’Inde est l’un des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique — vagues de chaleur, cyclones, mousson variable et régimes de précipitations. Sa vaste population dépend des secteurs sensibles au climat pour sa subsistance. Comme je l’avais dit dans le premier article de cette série, les événements climatiques extrêmes de ces derniers temps choquent les scientifiques et servent d’avertissement à la nature pour adopter une action climatique.

En Inde, le secteur des MPME contribue à environ 30 pour cent du PIB. Ainsi, l’objectif collectif d’édification d’une nation axée sur la durabilité fait des MPME un élément essentiel du plan de développement économique durable. De plus, les objectifs concernant la consommation de ressources, y compris les combustibles fossiles, seraient atteints lorsque le segment des MPME serait pris en compte comme un acteur clé.

L’impact direct des crises environnementales externes sur les MPME comprend les décès, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les dommages matériels et la perte de stocks. Inversement, la conséquence indirecte implique des dommages aux infrastructures publiques telles que les systèmes d’approvisionnement en électricité, de communication et de transport. En conséquence, cela augmente les coûts de production et provoque même la cessation d’activité.

En Inde, les MPME ont été confrontées à de multiples défis, que la pandémie sans précédent a exacerbés. Lorsque de tels acteurs luttent pour leur survie, leur concentration sur le respect des engagements climatiques, en passant à une économie à faible émission de carbone qui garantit un développement durable, est minime. Par ailleurs, l’absence d’une feuille de route stratégique pour guider la transition vers une économie bas carbone rend le secteur considérablement vulnérable.

Un inconvénient majeur auquel les MPME sont confrontées est la mise en œuvre de normes d’efficacité énergétique en raison d’économies d’échelle défavorables. Ils doivent également s’attaquer à une technologie obsolète, à des disparités de compétences, de capacités commerciales et de financement, à une charge réglementaire élevée et à un financement limité à faible coût.

De plus, l’épidémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur les MPME, et en raison de leurs ressources limitées, de telles perturbations sont susceptibles de durer plus longtemps que prévu. Par conséquent, plus de 63 millions de MPME en Inde, employant environ 60 millions de personnes, ont besoin d’un soutien important pour atteindre l’objectif net zéro et les ODD. Le budget de l’Union a été un grand pas vers la création d’un écosystème favorable pour les MPME en Inde, en particulier les initiatives de réduction d’impôt et de crédit du gouvernement.

De même, le programme phare du gouvernement « Atmanirbhar Bharat », qui a annoncé divers programmes, a proposé un plan de relance (après le premier verrouillage en 2020) pour protéger le secteur des difficultés économiques causées par la pandémie. En outre, la mise en place de pôles industriels verts et de parcs pour fournir l’infrastructure assurera un fonctionnement sans heurts. Bien que ces initiatives permettraient la survie et la croissance des MPME, il est urgent de fournir au segment un plan de mise en œuvre efficace pour les efforts liés à la durabilité, ainsi qu’un soutien technologique et financier.

Dans le même temps, alors que les entreprises indiennes, grandes et petites, reconnaissent l’importance d’adopter des mesures de durabilité, le fardeau financier et technologique imposerait une intervention fiscale et un partage de la technologie. Alors que les grandes entreprises indiennes ont élaboré des plans de transition vers la durabilité, les MPME ne donnent actuellement pas la priorité à ces objectifs. Pour faciliter une amélioration globale de l’empreinte environnementale d’un secteur, les MPME qui forment les chaînes de valeur des grandes entreprises devraient être incitées à mesurer et à minimiser les émissions. Les grandes entreprises devraient également inciter leurs fournisseurs à concevoir des produits qui réduisent leur empreinte carbone.

Jusqu’à présent, l’Inde fait partie des rares grandes économies au monde dont les actions de transition énergétique sont cohérentes avec le maintien de la hausse des températures en dessous de deux degrés. Plusieurs programmes d’efficacité énergétique du pays ont réduit l’intensité des émissions du PIB du pays de 21 % par rapport aux niveaux de 2005. Pour que les pays en développement tels que l’Inde remplissent leurs engagements internationaux (contributions déterminées au niveau national et ODD), il est hautement prioritaire d’investir dans l’écologisation des MPME actuelles et de les promouvoir agressivement à l’avenir.

Par conséquent, les pays en développement doivent se concentrer sur les innovations technologiques et commerciales pour aider les MPME à faire la transition vers la durabilité sans alourdir le fardeau réglementaire ou fiscal. En outre, les segments de niche émergents sur la voie de la durabilité devraient être développés autour des MPME. Certains de ces secteurs potentiels sont les déchets, l’écotourisme, les énergies renouvelables décentralisées et les entreprises basées sur l’agriculture biologique.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies en octobre 2018 a déclaré que pour atteindre l’objectif de 1,5 °C, les émissions mondiales doivent diminuer d’au moins 45 % et jusqu’à 60 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030. Alors que les grandes entreprises s’efforcent de faire de la durabilité un mode de vie, l’Inde est loin d’adopter des objectifs nets zéro, car elle devrait inclure le segment des MPME dans sa campagne climatique. Selon les experts, les pays en développement ne peuvent pas adopter des objectifs très agressifs pour fixer des objectifs de zéro net à l’échelle de l’économie pour les prochaines décennies à moins que les engagements pris par les pays développés ne soient honorés.

Alors que l’Inde est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2030, de nouveaux progrès dépendraient du soutien financier mondial et du partage des technologies. Le pays se concentre actuellement sur la relance de la croissance économique, tirant des millions de personnes de la pauvreté et fournissant de l’électricité à ses masses. Cependant, reconnaissant l’importance de la transition des secteurs vers des émissions de carbone plus faibles, le pays devrait restreindre les émissions dans quelques secteurs sélectionnés, pour commencer, tels que l’électricité et les transports. Cette sélection serait basée sur l’accès à des solutions technologiques efficaces. Alors que le gouvernement et les entreprises indiens créent une feuille de route solide en matière de durabilité pour assurer la compétitivité mondiale, une mise en œuvre efficace ne serait possible qu’avec le soutien des pays développés.

Deepak Sood est le secrétaire général d’Assocham. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

