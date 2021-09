Investir dans les locations étudiantes : où sont les meilleurs rendements ?

Un nouveau rapport révèle l’importance que joue le secteur locatif privé au Royaume-Uni dans les logements étudiants et où les propriétaires peuvent s’attendre à obtenir les meilleurs retours sur investissement des étudiants.

Les propriétés en location privée sont le choix d’hébergement le plus populaire pendant la période universitaire. Avec cette forte demande, investir dans le secteur de la location étudiante est devenu populaire auprès des investisseurs institutionnels et privés.

Un récent rapport de Paragon Bank a examiné le rôle que joue le secteur locatif privé (PRS) dans le système d’enseignement supérieur en pleine croissance du Royaume-Uni. Partout dans le monde, le Royaume-Uni est la deuxième destination la plus populaire pour les étudiants qui étudient à l’étranger.

Avec un tirage d’étudiants nationaux et internationaux, quitter la maison pour étudier est une partie importante de l’expérience universitaire. Le PRS aide à fournir un hébergement flexible et de haute qualité au nombre croissant d’étudiants attirés par les 143 universités du Royaume-Uni.

Demande croissante

Avec des preuves d’une demande croissante et de forts rendements locatifs, cela conduit de plus en plus d’investisseurs à se tourner vers les locations étudiantes. Et la demande locative sera probablement toujours élevée dans les villes universitaires.

Actuellement, seuls 13% des propriétaires britanniques louent à des étudiants. Cependant, les propriétaires qui se concentrent sur les locations étudiantes ont un fort désir de développer leurs portefeuilles, en particulier ceux qui ont de grands portefeuilles.

Parmi les personnes interrogées par BVA BDRC pour le compte de Paragon Bank, 83 % ont déclaré qu’il était peu probable qu’elles vendent au cours de l’année prochaine. Et 33% ont déclaré qu’ils achèteraient probablement une propriété étudiante à louer au cours des 12 prochains mois. Ce chiffre passe à 50 % chez les propriétaires ayant 11 propriétés ou plus dans leur portefeuille.

De forts rendements locatifs

Dans le rapport, de nouvelles données révèlent que les propriétaires locatifs qui ont des logements locatifs étudiants dans leur portefeuille immobilier obtiennent systématiquement des rendements plus élevés que ceux qui n’en ont pas. Dans l’enquête, 79 % des propriétaires ont déclaré que les rendements locatifs étaient ce qui rendait la location aux étudiants si attrayante.

Les rendements locatifs sont toujours une considération importante pour les propriétaires et les investisseurs. Ceux-ci peuvent largement dépendre de la propriété et du type et de l’emplacement du locataire.

Les données sur les rendements moyens peuvent fournir aux investisseurs une estimation de ce qu’ils pourraient s’attendre à réaliser. Avec les changements législatifs et fiscaux de ces dernières années, de plus en plus de propriétaires se concentrent sur l’obtention de rendements locatifs élevés. Cela en fait une considération importante pour tout investissement immobilier.

Villes universitaires plus petites

L’étude a également révélé que les investisseurs avec des locations d’étudiants obtiennent les meilleurs rendements dans les petites villes universitaires. Sept des 10 premiers sites n’ont qu’un seul établissement d’enseignement supérieur principal.

Les 10 meilleurs emplacements rapportent tous aux propriétaires un rendement locatif moyen supérieur à 7,5%. De plus, la majorité des villes et villages sont situés dans le nord de l’Angleterre.

Swansea a été considérée comme l’emplacement le plus rentable pour les locations étudiantes avec un rendement de 9,56% et un revenu locatif annuel moyen de 18 178 £. Viennent ensuite Hull, Plymouth et Liverpool avec des rendements de 8,60 %, 8,41 % et 8,25 % respectivement. Coventry complète le top cinq avec un rendement locatif moyen de 7,91 %.

Chester, Stoke et Lincoln arrivent ensuite sixième, septième et huitième. Preston a enregistré un rendement moyen de 8,01 % et des revenus locatifs annuels de 19 178 £. Leeds suivait de près avec un rendement de 7,62 % et un revenu locatif de 19 052 £.

Richard Rowntree, directeur général des prêts hypothécaires chez Paragon Bank, déclare : « Lorsqu’il s’agit d’investir dans l’immobilier étudiant, se diriger vers les grandes villes ne génère pas toujours les meilleurs rendements, comme le montrent ces chiffres.

« Les petites villes auront généralement une proportion plus faible de logements étudiants construits à cet effet, ce qui est devenu plus courant dans les grandes villes, tandis que les grandes villes offrent également un plus large éventail de biens que les étudiants peuvent louer, tels que des appartements en centre-ville ou des -les régimes de loyer.

Chez BuyAssociation, nous avons un certain nombre d’opportunités d’investissement dans des villes universitaires du nord de l’Angleterre et des Midlands. Pour plus d’informations, inscrivez-vous gratuitement en tant que membre.

La publication Investir dans les locations étudiantes : où sont les meilleurs rendements ? est apparu en premier sur BuyAssociation.