Avez-vous pensé à investir dans les sports de contact ?

La popularité des arts martiaux mixtes continue de croître de pair avec l’UFC. Chaque année, son nombre de followers augmente et la franchise devient de plus en plus grande.

Un bon exemple en est l’introduction en bourse qu’elle a réalisée en avril dernier, au sein du conglomérat Endeavour Group Holdings, se négociant entre 23 et 24 dollars par action. La société a lancé un total de 21,3 actions, ce qui la place avec une capitalisation boursière de 511 millions de dollars.

Si vous cherchiez des actifs dans lesquels investir une partie de votre épargne, vous pouvez maintenant le faire à l’UFC.

Où et comment investir dans l’UFC ?

Endeavour est cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous l’identifiant EDR. Pour investir dans UFC, vous devez acheter des actions de cette société par l’intermédiaire d’un courtier.

Un courtier est une société intermédiaire autorisée à acheter et vendre des actions sur un marché donné. Il est chargé d’exécuter les opérations en votre nom. Actuellement, vous pouvez ouvrir un compte en ligne dans celui que vous préférez. L’offre est large et vous pouvez trouver des conseils dans des guides d’investissement comme celui-ci.

Une fois que votre compte est opérationnel, vous devez déposer des fonds. Ensuite, recherchez le ticker Endeavour (EDR) et choisissez le nombre d’actions que vous souhaitez acheter.

Comment fonctionnent ces investissements ?

Le prix d’inscription des actions d’Endeavor en bourse fluctue en fonction de l’intérêt des investisseurs pour l’achat ou la vente de vos actions. Les nouvelles positives sur la marque font souvent grimper les prix, et les scandales ont l’effet inverse.



La façon d’obtenir un rendement en investissant dans des actions est de les acheter à un moment où le prix est inférieur à la normale. Et les revendre plus tard, quand le prix a augmenté. La différence entre le prix d’achat et le prix de vente sera votre profit.

De nombreux investisseurs effectuent ces transactions sur des mois, voire des années. Lorsqu’ils trouvent une valeur intéressante, ils prennent quelques actions et les conservent. Si votre analyse était correcte, le prix de l’actif augmentera au cours de cette période et vous obtiendrez une belle pincée.

D’autres préfèrent des opérations plus rapides. Ils achètent et vendent en quelques jours afin d’obtenir une tranche de fluctuations mineures des prix.

Que pouvez-vous attendre d’Endeavor et des actions de l’UFC ?

À ce jour, l’UFC est suivi par des millions de fans à travers le monde. Ces dernières années, sa tendance a été à la hausse, et il ne semble pas que cela changera dans un avenir proche. De nombreux combattants d’autres disciplines, comme la boxe, se tournent vers le MMA car la visibilité et les poches des combats sont plus élevées.



Avec cette prémisse, il faut s’attendre à ce que la franchise continue de croître encore plus et que ses bénéfices augmentent. Cela contribuera à créer un climat d’optimisme autour d’Endeavour, ce qui incitera les investisseurs à acheter ses actions. Et quand tout le monde veut acheter, les prix montent. À l’heure actuelle, il se négocie déjà à 27,24 $.