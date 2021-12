Investir dans les startups : voici tout ce que vous devez savoir

Investir dans une start-up, c’est bien plus qu’investir son capital.

Être entrepreneur est un état d’esprit. Il faut tout le temps voir les choses comme des opportunités. J’aime faire des interviews. J’aime pousser les gens sur certains sujets. J’aime creuser dans les histoires où il n’y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise réponse. – Soledad O’Brien

Dans son livre « Mindset », la psychologue de renommée mondiale de l’Université de Stanford, Carol S. Dweck, observe que les personnes ayant un état d’esprit fixe (ceux qui croient que les capacités sont fixes) sont moins susceptibles de s’épanouir que celles ayant un état d’esprit de croissance (ceux qui croient que les capacités peut être développé. Cet état d’esprit de croissance est la principale raison pour laquelle les entrepreneurs ont construit le troisième plus grand écosystème au monde pour les start-ups en Inde. L’écosystème de start-up qui a commencé avec quelques entrepreneurs, est devenu une poignée, de nombreux clusters à travers le monde aujourd’hui soutenus par un écosystème qui remet en question le statu quo pour un avenir meilleur, quel que soit le domaine dans lequel ils chevauchent.

Permettez-moi d’expliquer cela avec une analogie avec le cricket. Lors de la Coupe du monde de cricket disputée en 1996, le Sri Lanka a transformé un groupe hétéroclite de joueurs de cricket en l’équipe la plus invincible de l’histoire du jeu. Ce qui leur manquait d’habileté, ils l’ont plus que compensé par la croyance et le bon sens. Ils ont cultivé des vainqueurs de matchs et des champions du monde en l’espace de deux ans en traçant une voie, en s’en tenant à la stratégie qui impliquait que chacun joue des rôles bien définis, se complétant et se soutenant les uns les autres. La même chose s’est produite avec l’équipe australienne de cricket dirigée par Alan Border en 1987 et l’équipe indienne de cricket dirigée par Sourav Ganguly en 2003. Ils avaient tous une chose en commun : un groupe de jeunes joueurs enthousiastes propulsés sur la scène mondiale avec confiance, ne le dites jamais. mourir attitude et un état d’esprit de croissance. Cela a aidé qu’ils étaient tous des start-ups.

« Le changement est difficile au début, désordonné au milieu et magnifique à la fin » – Robin Sharma

La même attitude permet aux entrepreneurs de scénariser une success story tout aussi spectaculaire parmi les start-up. Investir dans des start-ups peut être délicat et compliqué. Il est important que les investisseurs comprennent la valeur qu’ils peuvent apporter ainsi que leur appétit pour le risque et choisissent en conséquence à quel stade ils souhaitent s’associer avec l’entrepreneur et dimensionnent les investissements dans le portefeuille en conséquence. Par exemple, plus tôt l’étape, plus petit l’investissement relatif par entreprise et plus le nombre d’entreprises dans le portefeuille. D’une manière qui réduit le risque, mais aussi le taux de réussite. Selon l’investisseur américain et fondateur de start-up Romeen Sheth, investir dans des start-up est un code de triche pour participer à l’avenir avec une hausse asymétrique. Dans le pire des cas, vous perdez 1x votre argent. Dans le meilleur des cas, vous le multipliez par 1000.

Investir dans des start-up peut être considéré comme à haut risque d’un point de vue purement financier. > 50 % de votre portefeuille d’entreprises (surtout en phase de démarrage) peut vous faire perdre tout votre capital. Mais vos 5 à 10 % supérieurs peuvent générer des rendements super normaux qui peuvent conduire à de beaux TRI de portefeuille. Mais dans les deux, il y a rarement des perdants. En fait, l’impact que vous auriez créé en investissant et en soutenant le bon entrepreneur qui ne vous a peut-être pas généré de rendements dans votre portefeuille maintenant, est beaucoup plus important car il / elle sera très probablement celui qui figurera dans les 5 à 10 % supérieurs. de votre futur portefeuille.

Il y a beaucoup de bruit sur le fait qu’il y a trop de capitaux qui circulent. Je pense qu’il n’y a pas assez de capitaux qui circulent. Croire que l’écosystème est surcapitalisé, c’est croire que la créativité humaine est pleinement exploitée – Romeen Sheth

Investir dans une start-up, c’est bien plus qu’investir son capital. Il s’agit de réimaginer l’avenir. Il s’agit de construire pour un avenir durable. Il s’agit également de l’impact positif que vous pouvez créer sur l’écosystème au-delà de votre capital. Le capital n’est qu’une pièce du puzzle.

« La Silicon Valley est un état d’esprit, pas un lieu. » – Reid Hoffman, fondateur, LinkedIn

Il est important de se rappeler qu’il n’y a pas de règles établies pour l’investissement de démarrage. Vous devez acquérir les compétences tout en étant au travail. Vous devez être un apprenant permanent. Soit vous devez construire quelque chose, soit réparer quelque chose et aucune formation de l’Ivy League ne vous l’apprendra. Selon Naval Ravikant, la start-up la plus valorisée de la dernière décennie n’a pas levé d’argent, n’a pas eu d’employés, n’a pas donné le plafond et n’a laissé personne investir.

À moins que vous ne soyez en pédiatrie ou en médecine du développement, le vieillissement ne doit pas être vu en utilisant la distance de la naissance, mais plutôt à travers la distance estimée de la mort – Nassim Nicolas Taleb

Investir dans les Start-ups : Gagner ≠ Réussir ; Perdre ≠ Échec

Voici quelques conseils pratiques pour choisir le bon partenaire :

A-t-il/elle une mentalité de croissance ? Est-il/elle un rêveur et un bon et inspirant conteur ?

L’énoncé du problème a-t-il le potentiel de créer un impact tangible sur un grand groupe d’utilisateurs ?

At-il/elle un objectif unique dans l’exécution pour réaliser la vision de l’entreprise quoi qu’il arrive ?

Plusieurs fois, en particulier dans les étapes ultérieures, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure d’accéder au fondateur car il / elle est occupé à créer une entreprise. Par conséquent, ce n’est pas une mauvaise idée de travailler avec des institutions et de rechercher l’accès par le biais de fonds qui regroupent des capitaux partageant les mêmes idées et les canalisent vers les entreprises. Dans les deux cas, un investisseur réussira toujours, qu’il gagne ou qu’il perde dans des investissements de portefeuille individuels.

C’est dur. C’est marrant! – Carol Dweck

(Par Alok Saigal, président et chef, Private Wealth, Edelweiss Wealth Management)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.