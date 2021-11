Investir dans l’immobilier commercial : avantages et inconvénients, implications fiscales expliquées

Image représentative

Avec des produits tels que la propriété fractionnée et les FPI, investir dans des propriétés immobilières commerciales (CRE) est devenu économique et moins fastidieux. La CRE peut assurer une trésorerie régulière sous forme de loyers. Cependant, les experts conseillent aux investisseurs d’examiner attentivement leur santé financière, leurs objectifs d’investissement, leur capacité de prise de risque et le calendrier de génération de bénéfices.

Les propriétés CRE sont évaluées à 25-30 crores et plus. Traditionnellement, l’investissement de la CRE est resté limité aux UHNI et HNI en raison de la taille exorbitante du ticket. Cependant, avec de nouveaux modèles commerciaux tels que la propriété fractionnée et les REIT, la CRE en tant que classe d’actifs s’est largement démocratisée. Alors que le montant minimum moyen de capital requis pour investir dans l’immobilier résidentiel se situe entre Rs. 50-70 lakh et le montant peut varier en fonction de l’emplacement de la propriété, la propriété fractionnée permet aux propriétaires de posséder une partie de la propriété commerciale avec une taille de billet aussi bas que 25 lakhs.

Alors, la CRE est-elle un meilleur investissement que l’immobilier résidentiel ? Selon Sudarshan Lodha, PDG et cofondateur de Strata, il n’y a pas de réponse simple en un mot à cela. « S’il est vrai que la rentabilité est beaucoup plus élevée dans l’immobilier commercial, entrer sur le marché des CRE en tant qu’investisseur individuel est difficile. Les complications juridiques, la connaissance du domaine, les composantes financières sont autant d’obstacles qui se dressent devant les investisseurs particuliers. Cependant, ils peuvent désormais être résolus en optant pour des FPI ou une propriété fractionnée », a déclaré Lodha à FE Online.

«Ayant été témoin de la demande croissante d’immobilier commercial et d’un graphique futur positif, je conseillerais aux investisseurs qui envisagent une résidence secondaire du point de vue de l’investissement d’envisager plutôt d’investir dans l’immobilier commercial qui offrira de bien meilleurs rendements. En outre, la principale raison de préférer l’immobilier commercial aux équivalents résidentiels est la valeur locative plus élevée. L’immobilier commercial offre jusqu’à 3 fois les rendements des propriétés résidentielles », a-t-il ajouté.

Rendements moyens au cours des 5 dernières années

Les rendements locatifs dans le cas de l’immobilier résidentiel sont d’environ 1 à 2 % alors qu’en CRE, ils sont de 8 à 12 %. Les rendements de l’immobilier ont été constants au cours de la dernière décennie et pourraient continuer de se comporter de la même manière au cours des prochaines années.

« Les rendements locatifs en cas de RRE sont d’environ 1 à 2 % alors qu’en CRE, ils sont de 8 à 12 %. Avec la demande croissante d’espaces commerciaux, la demande de CRE devrait également s’accélérer dans les villes de niveau II », a déclaré Lodha.

Avantages et inconvénients d’investir dans l’immobilier commercial

CRE comprend une grande variété d’actifs potentiels tels que des entrepôts, des unités de fabrication, des espaces de vente au détail, des parkings, des écoles, des centres commerciaux et des cinémas pour n’en nommer que quelques-uns. Selon Lodha, voici quelques avantages et inconvénients d’investir dans CRE

Avantages

Source stable de revenus locatifs élevés : Le revenu locatif moyen de l’immobilier résidentiel est de 1 à 2 % tandis que celui de l’immobilier commercial atteint un sommet stupéfiant de 8 à 12 % offrant ainsi un rendement 3 fois supérieur.

Professionnalisme : Les locataires en CRE ont généralement des commerces établis et donc on peut être assuré d’un comportement professionnel.

Engagements à long terme : la durée du bail des locataires commerciaux se situe généralement entre 10 et 20 ans, ce qui offre aux investisseurs une source de revenus sécurisée et stable sur leur investissement.

Valeur d’appréciation : L’immobilier commercial offre une excellente appréciation sur une plus longue période par rapport à d’autres types de propriété. En outre, investir dans une propriété commerciale haut de gamme par le biais de FPI ou de propriété fractionnée peut offrir des rendements attrayants avec un investissement beaucoup plus faible et convivial.

Les inconvénients

Taille de ticket élevée : évalué à 25-30 crores et plus, l’investissement minimum requis dans CRE est généralement exorbitant et donc hors de portée d’un investisseur de détail.

Gestion d’actifs : investir ne consiste pas seulement à placer votre argent dans un actif particulier ou à en être propriétaire, mais également à assurer une gestion d’actifs fluide de bout en bout, y compris les locataires. Dans le cas de la CRE, les locataires sont des entreprises et non des particuliers, ce qui rend la gestion d’actifs plus complexe car les investisseurs particuliers manquent généralement d’expertise professionnelle pour gérer les actifs commerciaux.

Entrée difficile : investir dans la CRE peut être difficile pour un investisseur solitaire naïf en raison des aspects juridiques complexes et des opportunités de marché limitées.

Choisir la propriété appropriée : Choisir la bonne propriété et la bonne situation géographique nécessite des recherches approfondies et une connaissance du marché. Un investisseur de détail peut donc trouver extrêmement difficile d’investir dans la CRE en raison d’un manque d’expertise et de connaissance du marché

Implications de taxes

Habituellement, dans l’immobilier commercial, pour les investisseurs conformément à la réglementation fiscale en vigueur, les loyers perçus de la propriété sont imposés sous la rubrique « revenus d’autres sources » sous la dalle fiscale applicable.

« Malgré la popularité croissante de ses investisseurs, la propriété fractionnée de l’immobilier commercial en est encore à ses balbutiements, il n’y a donc pas de réglementation fiscale établie pour cette classe d’actifs », a déclaré Lodha.

Les biens immobiliers contractés dans le cadre d’un prêt immobilier bénéficient d’allégements fiscaux en vertu de l’article 24 et de l’article 80C de la loi sur l’impôt sur le revenu. Les NRI peuvent explorer les avantages en vertu de l’accord d’évitement de la double imposition (« DTAA ») conclu avec le pays concerné, sous réserve de la disponibilité du certificat de résidence fiscale (« TRC »).

