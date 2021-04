Investir dans l’or: quand et combien devriez-vous investir dans l’or?

La justification de l’allocation à l’or étant du côté inférieur est que l’or en soi ne produit aucune richesse économique.

Par Joydeep Sen

Pour tout investissement, qu’il s’agisse d’actions, d’or ou de toute autre classe d’actifs, il y a une tendance à acheter lorsque les prix sont à la hausse. En finance comportementale, c’est ce qu’on appelle le biais de récence; lorsque les prix augmentent, c’est fascinant et il semble que les prix augmenteront pour toujours. Certaines personnes entrent dans la classe d’actifs à ce stade pour tenter de capter le mouvement des prix de ce point au sommet. Mais personne, pas même les experts, ne peut prédire le fond du marché (le meilleur prix théorique à acheter) et le pic du marché (le meilleur prix théorique à vendre). C’est théorique parce que lorsque le marché est à ce point, on ne le sait pas; c’est seulement avec le recul que nous savons qu’il a atteint un creux ou atteint un sommet.

Un phénomène similaire s’est produit dans le cas de l’or. Un peu plus tôt, alors que le prix de l’or était à la hausse, les gens se demandaient dans quelle mesure les prix pouvaient encore augmenter. La perspective est que ce serait la base de la décision d’investissement: le pourcentage de gain restant entre ce point et le sommet donnerait une estimation des rendements attendus. Dans ce cas, les prix de l’or ont culminé en août 2020, mais à ce moment-là, selon le biais de récence, il semblait qu’il restait encore de la vapeur.

Investir dans l’or

La bonne perspective à une classe d’actifs est celle de l’allocation dans votre portefeuille. L’une des raisons de l’allocation aux différentes catégories d’actifs de votre portefeuille est qu’il y aurait idéalement une corrélation négative entre les classes d’actifs, pour créer un équilibre dans votre portefeuille. En réalité, aucune corrélation négative n’est trouvée, mais une corrélation positive faible est souhaitable. Cela rendrait votre portefeuille moins volatil car tous les investissements n’augmenteraient pas ou ne diminueraient pas en même temps. La logique de l’investissement dans l’or est la même; avoir une certaine allocation pour que la volatilité de votre portefeuille soit plus faible dans cette mesure, c’est-à-dire une faible corrélation positive avec les autres actifs de votre portefeuille. L’avantage sera que les rendements ajustés au risque, c’est-à-dire les rendements ajustés en fonction de la volatilité, seront bien meilleurs.

Pour l’allocation à l’or dans votre portefeuille, elle doit être conforme à votre profil, à vos objectifs d’investissement et à votre horizon d’investissement, mais l’étendue doit être inférieure et ne doit pas constituer une partie importante de votre portefeuille. Les classes d’actifs de base sont les actions et la dette; l’équité est destinée à la création de richesses à long terme avec la croissance économique. La dette est destinée à des rendements relativement stables ainsi qu’à la création de richesse. Une certaine quantité d’or dans votre portefeuille entraînerait globalement moins de volatilité que s’il s’agissait uniquement d’actions et de dettes.

La justification de l’allocation à l’or étant du côté inférieur est que l’or en soi ne produit aucune richesse économique. Il n’a pas beaucoup d’applications industrielles comme l’acier ou l’aluminium. L’utilisation de l’or pour les bijoux n’est répandue qu’en Inde. Les prix de l’or ont tendance à augmenter en cas d’incertitude, par exemple géopolitique, tensions liées à la guerre, ralentissement induit par une pandémie, dépréciation du dollar américain, etc., – lorsque les investisseurs mondiaux se diversifient pour s’éloigner de leurs actifs de base.

Conclusion

Si vous étiez optimiste sur l’or aux prix de pointe en août 2020, vous devriez être optimiste maintenant que les prix se sont corrigés et que vous obtenez un meilleur point d’entrée. Au cours des deux derniers mois, l’USD a reculé et, en théorie, ce serait une raison de ne pas investir. Mais alors vous entrez dans le jeu des devinettes, ce qui peut être futile. Vous n’avez le contrôle que sur votre portefeuille et non sur l’environnement externe.

L’écrivain est formateur en entreprise (marchés de la dette) et auteur

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.