Investir dans Polygon après l’intégration du protocole Mina ?

in

Polygon MATIC / USD est une solution de mise à l’échelle de couche 2 conçue pour Ethereum, qui vise à améliorer la vitesse et à réduire le coût des transactions au sein du réseau.

Ceci est accompli grâce à l’utilisation de chaînes latérales alimentées par l’informatique hors chaîne et qui restent sécurisées grâce à des validateurs de preuve de participation (PoS).

L’intégration du Protocole Mine comme catalyseur de croissance

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le 9 septembre, Mina Protocol a annoncé qu’il travaillait avec Polygon pour mettre en œuvre la prise en charge du protocole sur Polygon PoS.

Ce pont est destiné à permettre aux développeurs qui créent des applications décentralisées (dApps) sur Polygon de tirer parti de la confidentialité et de la vérifiabilité via le protocole basé sur zs-SNARK de Mina.

Le protocole de la mine a été présenté comme la plus petite blockchain au monde car sa taille ne dépasse pas quelques kilo-octets par rapport à la blockchain de 300 gigaoctets d’Ethereum.

Cela signifie que la synchronisation du réseau Mina est plus facile pour l’utilisateur moyen et, par conséquent, nécessite une demande matérielle minimale.

Cela permet à tout utilisateur d’exécuter un nœud Mine complet directement depuis son smartphone.

Cela dit, cela est rendu possible par l’utilisation de preuves à connaissance nulle, qui est un type de cryptographie axée sur la confidentialité.

Étant donné que les développeurs peuvent désormais créer des applications sur Polygon en utilisant des Snapps ou des applications récursives compatibles zk-SNARK de Mina, nous pouvons nous attendre à une utilisation plus élevée et, par conséquent, à une demande plus élevée pour le jeton MATIC.

Cette demande pourrait faire augmenter la valeur du jeton beaucoup plus, alors voyons si c’est un investissement rentable.

De plus, le mois dernier, Polygon a également annoncé son intention de créer une organisation autonome décentralisée (DAO), qui a également accru l’attention autour du jeton MATIC.

Faut-il investir dans Polygon (MATIC) ?

Le 10 septembre, Polygon (MATIC) valait 1 364 $.

Si nous voulons faire une analyse solide du jeton, nous devrons le comparer à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en août.

Lorsque nous examinons la valeur la plus élevée de tous les temps pour MATIC, elle s’est produite le 18 mai et était de 2,62 $. Sa valeur la plus élevée de tous les temps est supérieure de 92 % ou de 1 256 $ à sa valeur du 10 septembre.

Le point le plus bas vu par MATIC était le 4 août, où il est tombé à 1 012 $.

À titre de comparaison, son point culminant était le 21 août, où il valait 1 694 $.

Ici, nous pouvons voir une augmentation de la valeur de 67% ou 0,682 $.

Sur la base des données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir que MATIC a enregistré 1,14 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, au cours des sept derniers jours, MATIC a enregistré 240,31 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 200,48 millions de dollars de sorties de change totales.

Avec tout cela à l’esprit, et grâce à l’intégration du protocole sur les mines, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton MATIC atteigne 1 677 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent