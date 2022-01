Investir dans un actif RE peut rapporter deux fois le dépôt fixe de 10 ans : Animesh Damani, PDG de RenewShare | Entrevue

Artha Energy Resources (AER) a lancé RenewShare, une plate-forme en ligne d’investissement dans les énergies renouvelables (ER) qui permet la propriété fractionnée d’actifs ER dans le pays

Artha Energy Resources (AER) a lancé RenewShare, une plate-forme en ligne d’investissement dans les énergies renouvelables (ER) qui permet la propriété fractionnée des actifs ER dans le pays. Il a été lancé en tant que plate-forme d’investissement autonome pour répondre aux investisseurs intéressés par la diversification de leurs portefeuilles existants en investissant dans le paysage des énergies renouvelables à croissance rapide en Inde. Selon une déclaration de la société, elle a déjà atteint un encours sous gestion initial de Rs 7 Crore et un engagement d’investissement initial de Rs 10 Crore de la part des investisseurs, avec des actifs RE répartis dans quatre villes.

Dans une interview par e-mail FE Online, Animesh Damani, fondateur et PDG de RenewShare, partage plus de détails sur la nouvelle option d’investissement, les risques et les opportunités pour les investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables. Extraits édités :

Quelles sont les opportunités d’investissement dans les énergies renouvelables pour les particuliers et les petits investisseurs ?

Les opportunités d’investissement actuelles pour les petits investisseurs et les particuliers dans le domaine des énergies renouvelables (ER) sont pratiquement inexistantes. Le seul moyen d’obtenir une exposition au secteur est d’investir dans des actions cotées de sociétés d’énergies renouvelables ou d’une société InVIT. La propriété directe de projets n’est pas possible pour les particuliers et les petits investisseurs en raison du capital initial important requis.

Qu’est-ce que l’offre RenewShare ?

Renewshare est la première plate-forme d’agrégation d’investissements en Inde qui permet d’investir dans des actifs RE. Le segment RE porte l’étiquette d’être une classe d’actifs extrêmement coûteuse à posséder et à gérer de manière indépendante. Nous, en tant qu’agrégateur, visons à résoudre ce problème en facilitant la réduction de la taille des tickets pour les investissements.

Un portefeuille de projets d’énergies renouvelables est regroupé thématiquement pour faire partie d’un SPV qui est enrôlé sur la plate-forme. Chaque SPV a un thème dans lequel chaque élément reste fidèle au thème de ce SPV. Les investisseurs peuvent choisir d’investir dans un ou plusieurs SPV en fonction de leurs préférences.

La taille minimale du ticket pour les investissements est de Rs 20 lakh.

Êtes-vous autorisé par les régulateurs à proposer des produits d’investissement ?

Nous ne dépendons d’aucun organisme de réglementation autorisé, car nous fonctionnons comme une plate-forme en ligne. Les investisseurs doivent effectuer leur propre due diligence avant d’investir dans les produits proposés sur la plateforme.

Comment allez-vous utiliser les fonds ?

Les fonds mis en commun par les investisseurs sont versés au SPV qu’ils ont sélectionné et la participation est attribuée en fonction des fonds investis. Le SPV investit à son tour les fonds dans divers actifs RE. Les rendements des actifs RE sont distribués aux investisseurs en fonction de leur participation. La plate-forme facture des frais pour faciliter l’ensemble de la transaction et aider les investisseurs dans le cycle de vie de leur investissement.

Pourquoi pensez-vous que l’ER pourrait être une classe d’actifs lucrative ?

Les actifs RE sont des projets à long terme qui nécessitent un investissement initial important mais génèrent ensuite des rendements périodiques sur une très longue période. Un tout nouvel actif RE peut générer des rendements pendant 25 ans selon la durée de son contrat de vente d’électricité. Le coût de maintenance de l’actif est faible et il est facile à surveiller à distance. Il y a très peu d’obstacles opérationnels car la matière première est une ressource naturelle.

Pour citer des chiffres, les rendements d’un actif RE sont généralement d’environ 11 à 12 %, ce qui est comparativement plus élevé qu’une obligation d’entreprise notée A+ et deux fois les taux FD à 10 ans en vigueur des principales banques indiennes. Si on les compare à l’indice NIFTY 500 au cours des 10 dernières années, les rendements du segment RE ne sont que légèrement inférieurs.

Comment les petits investisseurs peuvent-ils tirer le meilleur parti des investissements en énergies renouvelables ?

En raison de la taille élevée des billets d’actifs RE, il est actuellement difficile de réduire la taille des billets pour un petit investisseur. Leur meilleur pari serait de regarder un InVIT Co ou une exposition aux actions.

Quel est le potentiel de croissance des investissements dans les énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années ?

Il a fallu 3 ans au pays pour construire le 1er GW de projets solaires en toiture. L’année dernière seulement (une année pandémique), l’Inde a ajouté 1 GW de projets de toits. Pour atteindre l’objectif global du gouvernement en matière d’énergie renouvelable de 2030, l’investissement annuel requis pour mettre en place de nouveaux actifs d’énergie renouvelable dans les secteurs solaire, éolien et hydraulique sera de Rs 1,40 crores Lakh (18 milliards de dollars) par an, totalisant 90 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. . Ces chiffres sont une indication claire de l’immense potentiel que recèle le secteur de l’investissement dans les ER !

Quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les investissements en énergies renouvelables ?

La pandémie de COVID a été une aubaine pour le segment des énergies renouvelables en Inde, en particulier pour le secteur des toitures destiné au segment commercial et industriel (C&I). India Inc. s’est enfin réveillée pour sentir le café et a commencé à se concentrer sur la solarisation de leurs toits. Le modèle OPEX est assez courant chez les industriels.

De plus, les propriétaires d’actifs existants ont une nouvelle appréciation des énergies renouvelables. Alors que le premier verrouillage a entraîné la fermeture complète de toutes les industries à l’exception des produits essentiels, les énergies renouvelables faisant partie des produits essentiels, ont continué à bien fonctionner. La nature à faible entretien des actifs qui ne nécessitent qu’un effort de base (comme nettoyer votre voiture et changer l’huile), a garanti que ces actifs continuaient à fonctionner et à générer des revenus, tandis que tout le reste s’arrêtait.

Quelles sont vos conclusions sur l’appétit pour le risque des investisseurs HNI ?

Bien que chaque investisseur puisse avoir un appétit pour le risque varié, selon nos observations, la plupart des HNI en Inde sont de nature conservatrice avec une forte concentration de leur portefeuille dans des produits à revenu fixe tels que les FD, les obligations, etc. La plupart ont une exposition à l’immobilier et certains sont exposés aux marchés d’actions soit directement, soit par le biais de PMS ou de fonds communs de placement. Très peu sont impliqués dans l’espace PE ou capital-risque.

Nous sommes fermement convaincus que les énergies renouvelables conviennent parfaitement aux HNI et aux family offices indiens, car elles offrent des rendements élevés, des flux de trésorerie périodiques et la sécurité.

En termes de risques et de rendements, comment les investissements RE se comparent-ils à d’autres options comme les fonds communs de placement ou la crypto ?

Les actifs cryptographiques sont une classe d’actifs extrêmement volatile et aucun actif physique ne les soutient. Les retours peuvent varier considérablement en une journée. En comparaison, les énergies renouvelables sont un actif physique et un revenu fixe par nature, car ces actifs génèrent des revenus mensuels. La variabilité n’est due qu’au changement des conditions météorologiques. Même ces conditions météorologiques ont tendance à s’égaliser sur une période de 5 ans. Par exemple, les éoliennes dépendent de vents forts pour produire de l’électricité, phénomène courant pendant les moussons. Certaines années, on peut remarquer une production d’électricité très élevée en raison d’une forte mousson et certaines années peuvent être plus faibles en cas de sécheresse.

Par rapport aux fonds communs de placement ou à l’indice NIFTY 500, les rendements des actifs d’énergie renouvelable sont légèrement inférieurs sur un horizon de 10 ans. Cependant, les marchés d’actions sont extrêmement liquides tandis que les actifs d’énergie renouvelable sont par nature des actifs illiquides.

