Investir, détenir ou racheter – quelle stratégie d’investissement suivre pendant la période Covid?

Par Palka Chopra, vice-présidente principale, Master Capital Services

La pandémie mondiale change le monde. Peut-être le plus grand événement de ce genre depuis la grande dépression, le nouveau coronavirus a durement touché l’économie mondiale, l’incertitude persistant sur la stabilité des valeurs boursières et des entreprises dans divers secteurs. Il y a une volatilité bien au-delà des niveaux normaux – d’énormes fluctuations sur les marchés à l’absence de clarté quant au moment où la vie reviendra à la normale.

Dans un environnement chaotique à travers le monde, associé au ralentissement économique prolongé, la panique et l’imprévisibilité sont à leur apogée. Alors que les investisseurs s’inquiètent pour l’avenir de leurs investissements, lisons quelques conseils importants que les investisseurs en actions doivent connaître pour surmonter la volatilité des marchés boursiers.

Devriez-vous investir?

Ce n’est pas la première fois que les marchés financiers traversent une période aussi mouvementée. Il y a eu une situation de pandémie et des fluctuations du marché auparavant, mais les marchés sont devenus plus forts, tôt ou tard. Il est conseillé de rester investi dans une telle situation pour en profiter.

C’est aussi le bon moment pour augmenter vos investissements si votre plan d’allocation d’actifs le permet. L’ajout à votre portefeuille d’actions à moindre coût réduirait vos coûts globaux, ce qui garantirait la réussite de vos investissements une fois que la situation reviendrait à la normale. Bien qu’un krach boursier ait une raison différente à chaque fois, les méthodes pour survivre à ces événements restent les mêmes. Voici quelques conseils pour les investisseurs:

1. Échangez si vous avez réalisé des bénéfices mais continuez vos SIP

Le rachat ne doit être effectué que lorsque vous faites de bons profits ou lorsque vous avez besoin d’argent. Mais vos SIP devraient continuer. Contrairement à l’idée fausse populaire du rachat, le krach boursier est le meilleur moment pour investir car vous finissez par acheter plus d’actions lorsque les prix sont bas contre moins d’actions lorsque les prix sont élevés. Les investisseurs qui sont assez audacieux pour continuer à investir dans des actions pendant les jours sombres voient toujours une croissance à long terme. Les souvenirs de la grippe porcine et de l’épidémie de virus Zika sont encore frais. La récupération s’est alors également produite. Il est important de garder son calme et de ne pas racheter ses placements sous pression.

2. Rééquilibrage du portefeuille

Le rééquilibrage du portefeuille est une tâche importante pour s’assurer que votre portefeuille de placement est en phase avec vos objectifs à long terme. Lorsqu’un portefeuille d’investissement équilibré est créé, la performance de divers investissements est considérée comme à la date d’investissement et évalue leurs rendements potentiels.

Cependant, au fil du temps, certains instruments peuvent sous / surperformer selon les conditions du marché, comme la situation actuelle de Covid19. Par conséquent, votre portefeuille doit avoir une bonne diversification. Votre tolérance au risque et vos objectifs financiers peuvent également évoluer avec le temps. Par conséquent, il est nécessaire de revoir votre portefeuille et de vous assurer qu’il est en phase avec le marché et vos objectifs.

Au milieu de la flambée de Covid-19, quelles seraient les meilleures options d’investissement en 2021?

3. Vous voulez investir davantage?

L’ajout à votre portefeuille pendant la crise du marché, c’est-à-dire lorsque les coûts sont bas, fait baisser votre coût global et la portée est énorme, ce qui donnera de bons rendements une fois que le marché reprendra la stabilité. Certaines des options d’investissement sûres sont:

Actions Blue Chip: C’est le bon moment pour investir dans des actions de premier ordre, car elles ne sont pas beaucoup affectées par les mouvements du marché. Ces actions ont des ratios de rendement solides et stables et offrent une stabilité lorsque le marché semble volatil.

Fonds de dette: Ces fonds investissent dans des titres à revenu fixe avec des options de placement allant des fonds liquides et des fonds Gilt aux plans à court terme (STP) et aux plans de revenu mensuel (PMI).

Fonds indiciels: Ces fonds répliquent un indice boursier populaire tel que le Sensex et le Nifty 50. Il reproduit les investissements au sein des sociétés incluses dans les principaux indices avec les mêmes pondérations.

Fonds communs de placement: Les fonds communs de placement (MF) offrent aux investisseurs un excellent moyen de se diversifier et bénéficient de la moyenne des coûts en roupie.

4. Donner de l’importance à la liquidité

Si vous manquez de liquidités dans votre portefeuille global, il est conseillé de racheter certains fonds et de créer la liquidité requise. Cependant, si vous avez suffisamment de liquidités pour survivre à ces temps troublants, envisagez une nouvelle allocation.

5. Ne suivez pas la mentalité de troupeau

C’est parfaitement bien d’être inactif. Le plus important est de ne pas acheter ou vendre simplement parce que quelqu’un d’autre le fait. Votre portefeuille existant fait déjà le travail de s’assurer que vous investissez dans les périodes de resserrement du marché à un coût global inférieur.

Conclusion:

Le nouveau coronavirus a frappé le marché mondial, mais nous y parviendrons. Ne paniquez pas et ne rachetez pas vos investissements si vous le faites juste par peur du coronavirus. N’exagérez pas non plus en investissant. Les investisseurs doivent examiner les actions et allouer des capitaux qui ne sont pas nécessaires pendant au moins 3 ans.

