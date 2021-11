Investir pour la petite fille : Comment Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) peut-elle aider ?

Image représentative

Compte tenu de l’augmentation des coûts, les parents peuvent épargner et investir de nombreuses manières pour offrir une vie meilleure à leur fille. Cependant, la plupart des options d’investissement sont assorties de certains risques ou limites associés. Aucun parent ne voudrait prendre de risque tout en économisant de l’argent pour assurer l’avenir financier de sa fille. Si vous cherchez également à épargner pour votre fille, alors Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) du gouvernement central est quelque chose que vous devez jeter un coup d’œil.

SSY est un système de dépôt soutenu par le gouvernement visant à épargner pour les objectifs financiers de la fillette. Les rendements du régime sont garantis par le gouvernement. Par ailleurs, les parents peuvent également bénéficier d’avantages fiscaux sur le montant déposé sur un compte SSY.

À l’heure actuelle, SSY offre 7,6% d’intérêt sur les dépôts. Ce taux est révisé trimestriellement par le Gouvernement. Cependant, au cours des derniers trimestres, le gouvernement central n’a pas modifié le taux d’intérêt du compte SSY. Le taux d’intérêt du SSY est plus élevé que celui d’autres petits régimes d’épargne tels que le fonds de prévoyance public, le certificat d’épargne national (NSC). Il est également meilleur que les taux d’intérêt sur les dépôts à terme actuellement offerts par la plupart des grandes banques des secteurs public et privé.

SSY a été lancé par le gouvernement central dans le cadre de sa campagne « Beti Bachao, Beti Padhao ». Depuis lors, le gouvernement a offert des taux d’intérêt plus élevés que les autres régimes d’épargne sur les dépôts du SSY.

Pour les parents inquiets de la hausse des coûts de l’éducation et de tout le reste, la sécurité et les taux d’intérêt élevés font de SSY l’option d’investissement de prédilection.

Le compte SSY arrive à échéance dans 21 ans. Ainsi, si vous ouvrez un compte SSY pour une fillette de 5 ans, le compte arrivera à maturité après 21 ans, c’est-à-dire lorsqu’elle aura 26 ans. Cependant, le retrait du compte SSY est autorisé après l’âge de 18 ans pour cause de mariage. La fillette peut effectuer elle-même un dépôt dans le régime après l’âge de 18 ans, tandis que les parents peuvent également continuer à faire de même.

Fait intéressant, alors que le compte SSY arrive à échéance dans 21 ans, les parents doivent effectuer des dépôts dans le régime uniquement pendant les 15 premières années. Après cela, le compte continuera jusqu’à l’échéance, mais aucun dépôt ne sera requis.

Le compte SSY ne peut être ouvert qu’au nom d’une fillette âgée de moins de 10 ans. Dans une famille, deux comptes SSY peuvent être ouverts.

Sous SSY, le dépôt maximum autorisé au cours d’un exercice est de Rs 1,5 lakh. On peut ouvrir le compte SSY au nom d’une fille en déposant aussi peu que Rs 250.

Étant donné que le taux d’intérêt du compte SSY peut changer au cours d’un trimestre d’un exercice, il n’est pas possible de calculer l’échéance exacte à l’avance. Cependant, en supposant un rendement de 7,6% sur les dépôts de Rs 1,5 lakh pendant 15 ans, le montant à échéance après 21 ans peut être d’environ Rs 66 lakh.

Avantage fiscal

Le régime SSY est également avantageux du point de vue de l’impôt sur le revenu. Les dépôts SSY bénéficient des avantages fiscaux EEE. Cela signifie que la contribution au compte SSY bénéficie d’un avantage fiscal en vertu de l’article 80C, tandis que les intérêts gagnés et le montant à l’échéance restent également exonérés d’impôt.

Que devrais tu faire?

Pour les parents qui cherchent à économiser de l’argent pour atteindre les objectifs financiers de leur fille, SSY peut aider à accumuler des fonds. Cependant, pour créer un corpus important pour des objectifs à long terme, les parents devraient également chercher à investir dans des fonds communs de placement d’actions et d’autres options après avoir pris les suggestions d’un conseiller financier professionnel.

