Investir un géant gérant 1,5 billion de dollars dans des fichiers d’actifs pour Bitcoin ETF ⋆ Crypto new media

Une société d’investissement indépendante avec plus de 86 ans d’expérience dans la fourniture de fonds négociés en bourse (ETF) vient de déposer une demande d’ETF Bitcoin aux États-Unis.

Fondée en 1935, Invesco, basée à Atlanta, est une société d’investissement indépendante qui supervise actuellement plus de 1 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion et propose 233 FNB différents aux États-Unis pour que les investisseurs puissent s’exposer.

Jeudi, la société d’investissement a déposé un ETF Bitcoin en vertu de la loi 40, qui a une incidence sur l’enregistrement et les exigences des sociétés d’investissement et renforce la réglementation financière. Il a été déposé sous la direction du nouveau président de la SEC, Gary Gensler, qui pense que la loi offrira une protection importante aux investisseurs.

Aux termes du dépôt, l’ETF précise qu’il ne fournira pas une exposition directe à Bitcoin, mais plutôt une collection de produits négociés en bourse (ETP) et de fiducies d’investissement privées qui détiennent Bitcoin.

« Le Fonds est un fonds négocié en bourse géré activement qui cherche à atteindre son objectif d’investissement en investissant la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des contrats à terme négociés en bourse sur des investissements en Bitcoin et en garantie (tels que définis ci-dessous). Le Fonds n’investira pas directement dans Bitcoin. Le Fonds peut également investir dans une moindre mesure dans des produits négociés en bourse et des fiducies d’investissement privées négociées de gré à gré qui offrent une exposition à ou détiennent directement Bitcoin (collectivement, les « actifs liés au bitcoin »).

L’ETF fournirait principalement une exposition aux prix des contrats à terme Bitcoin, du Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) et de plusieurs ETF Bitcoin canadiens.

Invesco est la première entreprise à déposer un ETF Bitcoin suite aux nouvelles dispositions énoncées par le président Gensler. Cependant, les États-Unis n’ont pas encore approuvé un ETF Bitcoin. L’application d’Invesco se trouve au sommet d’une pile de plus d’une douzaine d’applications US Bitcoin ETF en attente de l’approbation de la SEC.

Alors que les États-Unis sont restés sur la touche, d’autres pays ont déjà plongé dans la scène Bitcoin ETF. En février, le Purpose Bitcoin ETF a ouvert ses portes à la Bourse de Toronto. Un mois plus tard, le gestionnaire d’actifs numériques brésilien QR Capital a lancé le premier ETF Bitcoin en Amérique latine.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Gonin