Investissement à un stade précoce en tant que classe d’actifs : voici ce que vous devez savoir

Investir dans des start-ups a longtemps été considéré comme une entreprise à haut risque. Après tout, il est souvent souligné que les entreprises en démarrage ne disposent pas d’un flux de revenus stable ou d’une clientèle établie, et que leurs offres de produits évoluent encore. Cependant, cette idéologie a subi un changement massif grâce aux investisseurs en capital-risque, aux investisseurs providentiels et aux réseaux d’investisseurs providentiels qui ont constamment investi dans des entreprises à un stade précoce. Ces acteurs ont construit l’investissement à un stade précoce comme une classe d’actifs et une classe à croissance rapide.

Bien que l’investissement à un stade précoce n’ait pas encore atteint son plein potentiel, il a gagné en popularité ces dernières années. L’investissement à un stade précoce va au-delà de la simple récolte de bénéfices. En tant qu’investisseur, on a tendance à rechercher non seulement la génération de richesse, mais aussi un mélange sain de croissance et de valeur dans l’entreprise. La diversification doit être la stratégie de prédilection non seulement pour minimiser le risque associé à l’investissement, mais également pour constituer un portefeuille solide. L’investissement à un stade précoce aide les investisseurs à faire exactement cela et, en l’abordant comme une classe d’actifs, ouvre la voie à un écosystème de startups plus fort et plus résilient. Pour mieux comprendre, approfondissons.

Construire la classe d’actifs d’investissement de démarrage

L’investissement à un stade précoce en tant que classe d’actifs nécessite une approche de portefeuille structurée. Considérez l’investissement de démarrage comme toute autre catégorie d’actifs dans laquelle investir, car les start-up possèdent des caractéristiques similaires à celles de toute autre entreprise et sont soumises aux mêmes lois et processus. Cependant, il est important de noter que lors d’une incursion dans l’investissement en capital-risque à un stade précoce, il ne faut pas négliger les objectifs tels que l’appréciation du capital, la maximisation des rendements, etc., car ils peuvent entraîner des complications indésirables et un manque de clarté à l’avenir.

Les investisseurs et les réseaux d’investisseurs providentiels doivent également planifier sur l’horizon temporel de base de plusieurs classes d’actifs, les risques impliqués, l’état du marché, les performances et les rendements attendus. Une diversification efficace entre la dette, les actions et les titres à revenu fixe en adoptant une approche tactique et une gestion efficace est nécessaire. La répartition des investissements et la diversification sont essentielles. En fin de compte, à long terme, la construction d’investissements à un stade précoce en tant que classe d’actifs agira comme un catalyseur pour créer un Aatmanirbhar Bharat tout en facilitant la facilité de faire des affaires.

Rôle dans le façonnement de l’écosystème des start-up et des investisseurs

Bien que l’investissement à un stade précoce soit à haut risque, il s’agit également d’une classe d’actifs à haut rendement. Le rapport risque/rendement est plus ou moins proportionnel et il s’accompagne d’une allocation de 4 à 5 % et d’un rendement pouvant atteindre 27 à 30 % si les investissements sont effectués de manière stratégique et méthodique. En outre, l’investissement à un stade précoce permet également de se concentrer sur un secteur particulier ou on peut choisir de rester agnostique par secteur. Voyons maintenant comment cela va façonner l’écosystème des start-up et des investisseurs du pays.

L’Inde est actuellement le troisième écosystème de startups au monde et abrite 21 licornes. Il est également prévu que d’ici 2022, le pays comptera jusqu’à 50 start-ups rejoignant le club des licornes. Compte tenu de ces chiffres impressionnants, il est évident que la construction d’investissements à un stade précoce en tant que classe d’actifs renforcera davantage l’écosystème de démarrage de l’Inde. En outre, cela fera également partie du boom du développement et de l’histoire de la croissance de l’Inde tout en jetant les bases pour que le pays réalise sa vision de créer une économie de 5 000 milliards de dollars.

Conclusion

Le plus souvent, de nombreux investisseurs ont tendance à supporter l’idée que la start-up obtienne le statut de licorne tout en réalisant l’investissement. Il est temps de se libérer et de s’éloigner de cette approche de chasse aux licornes. Autoriser une période de 3 à 5 ans et rester résilient est essentiel pour permettre la croissance de cette classe d’actifs. Certains réseaux d’investisseurs providentiels témoignent de l’immense valeur que cette classe d’actifs apporte à travers leur TRI (taux de rendement interne), mais cela ne peut être réalisé qu’en restant cohérent et en suivant une approche systématique et méticuleuse.

par, Nandini Mansinghka, co-fondatrice et PDG – Mumbai Angels Network

