Investissement boursier : comment atténuer les risques de marché et gagner de l’argent

Le trading en bourse est toujours synonyme de risques. Est-ce que tu sais pourquoi? Cela est dû à la nature en constante évolution du marché financier et à la variation des rendements. Bien que la volatilité rende le trading un peu difficile, c’est également une passerelle idéale pour de nombreuses nouvelles opportunités de revenus.

Prenons le scénario actuel en compte. Depuis que la pandémie a frappé, la volatilité du marché a augmenté. Et c’est exactement là qu’intervient le facteur d’atténuation des risques commerciaux. Il est important d’adopter des techniques de gestion des risques, en particulier pendant les périodes de forte volatilité, afin de réduire les pertes. Sans une stratégie appropriée de gestion des risques, un investisseur peut perdre tous ses profits substantiels générés en seulement une ou deux transactions erronées.

En effet, c’est vrai ce que le chef d’entreprise mondial Gary Cohn a déclaré : « Si vous n’investissez pas dans la gestion des risques, peu importe dans quelle entreprise vous vous trouvez, c’est une entreprise risquée. Examinons en profondeur pour savoir quelles mesures peuvent être prises pour surmonter la volatilité et enregistrer vos bénéfices.

Sachez que le marché est incertain

Sans aucun doute, nous savons que le trading est déroutant et chargé d’incertitudes. Vous pouvez générer plus de bénéfices un jour, et il peut y avoir des écarts dans la même valeur marchande l’autre jour. Fondamentalement, il est très important pour les commerçants et les investisseurs d’accepter le monde du marché boursier. Ils doivent comprendre le fonctionnement du marché, rester au sommet de leur art et aussi, rester investis avec patience pour réaliser des bénéfices à long terme. Ce sont quelques étapes cruciales pour rester dynamique dans le commerce.

Profitez des hauts et des bas du marché

Les traders et les investisseurs ont généralement tendance à se caler le sang et à remettre en question leurs stratégies d’investissement, en particulier pendant les périodes de forte volatilité. Cela est particulièrement vrai dans le cas des investisseurs novices. Ils sont souvent tentés de tout retirer du marché et d’attendre sur le bord jusqu’à ce qu’il semble à nouveau sûr de replonger. Cependant, si même les nouveaux commerçants adoptent une approche rationnelle et disciplinée, les fluctuations inévitables des prix du marché peuvent facilement vous aider. créer des opportunités de revenus incroyables. N’oubliez pas qu’il est essentiel de prendre votre temps pour comprendre les fondamentaux de l’entreprise. Ensuite, vous pourrez définir un prix cible pour ses actions. Ainsi, lorsque l’humeur pessimiste du marché fait baisser le prix en dessous de votre objectif fixé, saisissez l’opportunité d’investir dans cette action. Et lorsque l’humeur euphorique du marché augmente votre prix cible, saisissez cette chance de vendre ces actions et de générer des bénéfices élevés. La clé du succès repose toujours sur une stratégie préétablie.

Gardez un œil sur vos émotions

Patience et connaissance — les deux principales exigences lorsqu’il s’agit d’investir en bourse. L’oscillation des investisseurs sans le « savoir-faire » du commerce est périlleuse. Les individus doivent comprendre que les fluctuations du marché sont le résultat naturel des conflits persistants entre les taureaux et les ours. Investir, bien sûr, comporte un certain degré de risque. Il est très important de maîtriser vos émotions, qui, autrement, peuvent vous laisser dans des situations de perte inacceptables. Pour un trading réussi, ne laissez jamais la cupidité influencer votre pensée. Garder vos émotions sous contrôle vous fournira la discipline dont vous avez besoin pour planifier et agir de manière décisive, plutôt que de prendre des décisions impulsives ou de rechercher des performances en raison de transactions gagnantes récentes. Réfléchissez toujours à deux fois avant de faire des changements importants. N’oubliez pas que surmonter les biais comportementaux aux sommets et aux creux du marché est un élément crucial tout en prenant des décisions d’investissement judicieuses. Ce n’est pas parce que d’autres investisseurs ont décidé de quitter le marché que vous suivrez aveuglément la foule. Aucun prédateur sauvage ne vous poursuit ! Attendez, réfléchissez puis agissez.

En cas de doute, asseyez-vous bien

Ce n’est pas grave si vous n’êtes pas sûr de la direction que prennent les marchés. Rester sur place ou sur le bord ne peut jamais s’avérer être une mauvaise idée dans le cas du trading. Les périodes de volatilité vont et viennent. Donc, parfois, le meilleur échange est de ne faire aucun échange. Reposez-vous, les maisons de courtage sont désormais à portée de main pour vous aider à décider de vos stratégies d’investissement.

Revoir votre processus

Même si vous avez atteint le niveau d’expertise en trading, il est essentiel de vous tenir au courant en raison de la nature en constante évolution du marché financier. Le marché continue d’évoluer et laisse toujours une marge d’amélioration. D’une part, rester sur place est parfois la seule option viable, mais d’autre part, il est important de continuer à améliorer vos connaissances afin de faire le meilleur pari. Pour un trading réussi, vous devez investir votre temps dans l’apprentissage des nouvelles réformes du marché. Revoir vos techniques et processus passés est également la clé. Rester à flot sur un marché volatil dépend toujours de la capacité psychologique d’un trader.

En résumé

Les flux et reflux font partie intégrante de l’entrée sur le marché. Si vous êtes un investisseur avisé, vous savez à quel point il est important de gérer les risques afin de vous protéger contre les périodes de volatilité. Concentrez-vous sur vos objectifs et ne laissez pas la volatilité à court terme faire dérailler vos plans d’investissement à long terme.

(Par Palka Chopra, vice-président principal, Master Capital Services)

