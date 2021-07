Investissement boursier : devriez-vous investir dans les meilleures actions technologiques ?

On pourrait envisager de s’exposer aux actions technologiques par le biais de diverses voies disponibles, en fonction de son appétit pour le risque.

Les actions des sociétés informatiques indiennes se sont redressées dans le passé en raison de l’anticipation de bénéfices à succès. En cette période incertaine, où les entreprises ont du mal à pérenniser leurs revenus, le secteur informatique a impressionné les investisseurs avec sa croissance à deux chiffres.

Pranjal Kamra, PDG de Finology, a déclaré : « Un grand changement se produit dans cette industrie où l’afflux de la demande des clients en raison de la pandémie raffermit les bénéfices d’entreprises comme TCS, HCL, Infosys, Wipro et MindTree. »

La pandémie a accéléré l’adoption des technologies numériques et cloud. Les experts estiment que cette tendance devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années. Chintan Haria, responsable du développement de produits et de la stratégie chez ICICI Prudential AMC, déclare : « Le taux de croissance est susceptible d’être meilleur que les niveaux de croissance d’avant Covid. De plus, les budgets informatiques mondiaux des entreprises augmentent, ce qui est un indicateur avancé de croissance pour les entreprises informatiques indiennes. »

Les innovations technologiques se déroulent à une vitesse vertigineuse, un thème qui, selon les experts, va se poursuivre au cours des prochaines années alors que les entreprises cherchent à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Viraj Nanda, PDG de Globalise, déclare : « Investir dans des entreprises technologiques aide les investisseurs à participer à la croissance résultant de l’innovation, qui a stimulé la récente popularité de ces actions. »

Faut-il investir dans le secteur ?

La diversification est un élément important de la construction d’un portefeuille solide, et les experts affirment qu’il est important que les investisseurs diversifient les secteurs et les zones géographiques. L’adoption de la technologie numérique devient omniprésente dans presque tous les secteurs. Les experts du secteur affirment que la visibilité du secteur informatique au cours des deux à trois prochaines années va devenir encore plus forte.

Kamra, de Finology, déclare : « Auparavant, le principal coût était le taux d’attrition des employés où les entreprises informatiques devaient continuer à augmenter le salaire de leurs employés mois après mois, mais ce n’est plus le cas. Les actions technologiques sont une bonne option d’investissement pour les investisseurs de croissance et de revenu qui peuvent choisir parmi plusieurs sociétés matures et établies. »

Les technologies de rupture telles que le cloud computing et l’analyse de données offrent de nouvelles opportunités aux entreprises indiennes. En conséquence, les experts affirment que le secteur informatique est susceptible d’être sur une trajectoire de croissance à court et à moyen terme, car les dépenses technologiques continueraient de gagner des parts pour chaque entreprise.

Kamra ajoute : « C’est un secteur en développement rapide et de nombreuses opportunités de croissance se trouvent même dans ces entreprises matures. Les actions informatiques détectent fréquemment des primes plus élevées que les autres catégories de marché et cela est dû aux taux de croissance supérieurs à la moyenne que ces sociétés affichent. Un investisseur devrait certainement rechercher les contrats à long terme que ces entreprises détiennent ainsi que le revenu moyen gagné par employé par l’entreprise.

Qui doit investir dans le secteur ?

Selon les experts, les investisseurs qui participent aux marchés boursiers indiens, que ce soit par le biais d’actions individuelles ou de fonds communs de placement, devraient penser à allouer une partie de leur portefeuille aux marchés mondiaux afin de constituer un portefeuille bien diversifié. Dans ce cadre, on pourrait envisager de s’exposer aux actions technologiques par le biais de diverses voies disponibles, en fonction de son appétit pour le risque.

Nanda, de Globalise, ajoute : « Les investisseurs peuvent acheter des actions individuelles d’entreprises comme Tesla, Apple, Netflix, Google, etc. La propriété peut prendre la forme d’actions entières ou fractionnées, permettant aux investisseurs de détenir une part des bénéfices de ces géants de la technologie. . “

De plus, Nanda dit, « pour les investisseurs qui souhaitent une exposition plus large à un ensemble diversifié de sociétés technologiques, le meilleur moyen est de passer par les fonds négociés en bourse (FNB). Ici, des fonds comme l’ETF Invesco QQQ Trust (symbole : QQQ) suivent l’indice Nasdaq 100 et comprennent les 100 plus grandes sociétés américaines et internationales cotées à la bourse NASDAQ. Plusieurs ETF thématiques offrent une exposition à des thèmes spécifiques dans l’espace technologique – par exemple, l’ETF First Trust Cloud Computing (SKYY) investit dans des entreprises impliquées dans l’industrie du cloud computing.

Les experts disent que les investisseurs ayant une vision à long terme du marché devraient être conscients de la nature cyclique du marché et se concentrer sur les choses qui sont sous leur contrôle. Haria, d’ICICI Prudential AMC, déclare : « Les investisseurs qui ont un horizon d’investissement d’au moins trois ans devraient investir dans le secteur. En effet, le numérique en tant que thème est susceptible d’alimenter la croissance à court terme, ce qui est positif pour le secteur. »

Notez que le timing du marché est extrêmement difficile – les experts disent que le succès à long terme a été obtenu par des investisseurs qui suivent une stratégie de manière cohérente et investissent avec une vision à long terme du marché. Par conséquent, les investisseurs doivent avoir une vision positive de l’innovation en cours, et ceux qui souhaitent s’exposer à ces entreprises pour participer à leur croissance doivent continuer à le faire de manière systématique.

